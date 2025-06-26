去年警用止血帶救回當街被刺傷男 勇源再捐止血帶助警救命

白豐誠醫師講解腿部使用止血帶，備役役男仔細聆聽。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/26 14:50

〔記者鄭景議／台北報導〕為強化基層警力與民力的緊急應變能力，勇源教育發展基金會近日再度捐贈CAT GEN-7戰術止血帶、出血控制手臂及止血訓練系統予台北市內湖警分局，作為替代役備役役男召訓課程核心教材。分局也特別邀請三軍總醫院急診部白豐誠醫師帶領團隊到場教學，指導101位參訓役男正確止血技巧，實作模擬演練，提升實戰應對信心。

勇源基金會近年來持續投入警政裝備支援，去年10月捐出280條戰術止血帶給內湖分局，短短6天後即在實務中發揮效用。當時內湖路一段發生民眾遭刺傷案件，馬姓男子大腿中刀大量出血，港墘派出所康姓員警與女警黃姓同仁第一時間趕抵現場，迅速使用基金會所捐止血帶控制出血，救回傷者一命。

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馬男事後受訪時感謝警方協助，「就是止血帶的受益者」，並表示未來將隨身攜帶止血帶，希望也能在危急時幫助他人。三總急診部白豐誠醫師也指出，員警第一線妥善使用止血裝備，是建構社會安全網的重要一環，呼籲類似裝備能進一步普及。

有感於前次捐贈成效顯著，勇源基金會於今年再捐贈5000條止血帶予警政署，總價值近600萬元，展現民間力量對公共安全的深度關注。此次基金會再出手捐贈訓練裝備，董事林安宙表示，基金會秉持守護安全初衷，盼藉由資源挹注，協助警民在平時養成應變能力，災害來臨時才能真正發揮作用，降低傷亡風險。

內湖分局指出，本次替代役備役召訓除導入專業止血教學，亦延續先前「員警止血教官訓練」計畫，藉由種子師資建立扎實基礎，深化第一線民力救護能力。參訓役男反應熱烈，紛表示課程內容實用、教學紮實，讓他們首次體會在災難現場該如何正確出手救人。

分局強調，未來將持續深化與民間團體的合作模式，也呼籲更多關注公益的企業投入資源，共同打造更堅實的社會防護網，讓急難救援不只靠專業人員，而是全民皆兵、人人有備。

勇源基金會董事林安宙（左）代表捐贈止血帶訓練設備與分局長蕭惠珠（右）合影。（記者鄭景議翻攝）

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