長榮航空菜單7/1升級 星巴克、老乾杯新和牛餐端上機

長榮航空與老乾杯合作新的機上餐。圖為桃園出發至洛杉磯（BR16）、舊金山（BR28）及西雅圖的皇璽桂冠艙「日本A5和牛壽喜燒」。（長榮航空提供）

2025/06/26 13:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕暑假旅遊旺季將開跑，長榮航空7月1日起推出新機上餐，與米其林燒肉品牌「老乾杯」繼續合作，端上新的和牛餐點，既有和牛餐也擴大服務航線；另也升級酒單、暑期限定兒童包，陪伴大小朋友出遊。

長榮航空繼續與「老乾杯」合作開發新餐點，桃園出發至洛杉磯（BR16）、舊金山（BR28）及西雅圖的皇璽桂冠艙旅客，可享「老乾杯日本A5和牛壽喜燒」，選用日本頂級A5和牛肋眼，肉質軟嫩、香氣濃郁，搭配特製壽喜燒醬與溫泉蛋，展現日式風味。

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桃園出發至洛杉磯（BR06）、舊金山（BR08）、紐約的皇璽桂冠艙，提供「老乾杯Bellota伊比利豬煎餃」，選用西班牙的Bellota頂級伊比利豬，帶橡果香氣與豐富油脂，餡料融合韭菜、高麗菜及雞高湯，滋味豐富，另為使酥香餃皮能在機上呈現，還研發特殊加熱方式。

桃園出發至洛杉磯（BR06）、舊金山（BR08）的豪華經濟艙，提供「老乾杯特製日本和牛咖哩飯」，使用頂級日本和牛與多種香料熬製，搭配以白蘿蔔、茄子等7種蔬菜製成的福神漬，濃郁與清爽並存。

由於旅客好評敲碗，桃園直飛歐洲與東京航線的皇璽桂冠艙，開放旅客預訂老乾杯料理，但須於航班起飛24小時以前，先透過網路預訂。過去美加航線經濟艙才提供的乾杯牛五花燒肉飯，則擴大到桃園及松山出發的東京航線經濟艙。

飲品方面，長榮航空將星巴克帶上飛機，為美、加、歐、澳長程線皇璽桂冠艙旅客提供100%阿拉比卡咖啡豆，是亞洲首家將星巴克帶上機的航空公司。

長榮航空調配的機上果汁「盛夏蜜桃果茶」，融合水蜜桃果香與阿薩姆紅茶茶韻，於亞洲飛往桃園的特定航班經濟艙提供。長榮航空與台灣品牌「春一枝」合作，於桃園出發的新加坡（BR215）、吉隆坡（BR227）、雅加達及峇里島經濟艙推出機上限定水果冰棒，保留台東愛文芒果風味。

長榮航空機上酒單7月更新長程線年度精選葡萄酒，是來自法國波爾多地區利慕及雷奧良產區的頂級紅酒；美加地區指定航線皇璽桂冠艙則升級香檳酒單，提供經典凱歌香檳（Veuve Clicquot）的凱歌貴婦（La Grande Dame）、Piper-Heidsieck的Rare等香檳；長程航線提供第95屆奧斯卡金像獎指定用酒，是北歐「無酒精」白中白氣泡酒Oddbird的Blanc de Blancs，此款飲品雖被稱作氣泡酒，但實無酒精。

至於暑假限定兒童包，搭乘台灣出發航班的兒童旅客皆可索取，可愛航空風格後背包內含互動遊戲書、記憶遊戲卡等益智遊戲，陪伴孩子度過空中時光。

7月1日起，搭乘長榮航空由台灣出發航班的兒童旅客，皆可索取暑期限定兒童包。（長榮航空提供）

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