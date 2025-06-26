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    嘉義縣表揚國中會考5A學生 頒發獎金高達66.2萬

    嘉義縣今天表揚5A學生。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣今天表揚5A學生。（嘉義縣政府提供）

    2025/06/26 14:33

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣學生在今年年國中教育會考共42位學生達到5A以上成績，也有學生滿級分5A10+寫作六級分，縣府今天邀請同學及所屬學校校長接受表揚，總計頒出66萬2000元獎金，最高獎勵金5萬元，依序3萬、1萬、8000至5000不等，縣長翁章梁鼓勵學生傑出的學業表現，肯定學校團隊的努力，家長一同出席共享榮耀。

    縣府教育處表示，110學年度擬訂「110-115學年度提升學力推動計畫」，加強建構友善的學習環境、強化教師教學及學生學習力，提供學期中的成績進步獎學金、補助國中晚自習教師鐘點費，以及訂定國中教育會考達標標準，勉勵增A減C的行政團隊等，今年提高獎勵額度，鼓勵學生持續精進，教育處也攜手企業及善心人士募集資源，讓學生在放學後及假日到校自主增能，為未來出社會建立基本優良的能力。

    翁章梁說，拿到5A成績不容易，未來的世界進步很快，AI革命後會大幅改變社會型態，更是各個國家頂尖人才的競爭場，希望學生在每一個階段把握機會表現，並注意未來世界的變化，在社會扮演具有重要貢獻的角色。

    嘉義縣長翁章梁（左4）會考成績優異學生及頒發獎金。（表揚嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（左4）會考成績優異學生及頒發獎金。（表揚嘉義縣政府提供）

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