為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    員林活動中心動土 入口縮減是因「神獸」擋路

    育英國小校長宿舍是歷史建築，公所在其後方蓋活動中心。（記者顏宏駿攝）

    育英國小校長宿舍是歷史建築，公所在其後方蓋活動中心。（記者顏宏駿攝）

    2025/06/26 14:43

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市公所斥資7500萬元，在育英國小後門（光明街）前方蓋「黎明段聯社區活動中心」，今天舉行動土典禮，但基地現場被一破舊的日式建築擋住入口，讓活動中心的出入通道變窄，現場來賓質疑「破破爛爛，為何不打掉？」縣府和公所急忙表示，萬萬不可，它是歷史建築。

    此舊建築名為「育英國小校長宿舍」，建於1935年至1937年間，它見證員林教育機構的轉變。它在日治時期稱為「員林女子公學校」校長及職員宿舍；1941更名為「員林南國民學校」，男女兼收；1946年國民政府來台又更名為「員林第二國民學校」；1953更名為「育英國民學校」；1968年改為「育英國民小學」至今。

    文化局表示，該宿舍整體為日式木造，其中屋瓦位置有裝飾紋，整體建築格局大抵保持，於現今日益減少之日式歷史建築來說，實屬少見。此宿舍因原住戶遷出，長期未妥善管理已有頹敗現象，地方曾有意修復作成校史館亦無疾而終。縣府將展開修復計畫。

    與會人士笑稱「神獸擋路」，否則活動中心的規模可以擴大。員林代理市長賴致富表示，此一文化資產見證員林教育發展史，但已荒廢逾20年，若不儘快修建活化，恐難逃蟻害或風災摧殘，站在市公所的立場，還是希望趕快修復，希望將來聯合活動中心完工後，可以結合老宿舍的空間，也讓市民更了解此建築的重要性。

    市公所建黎明段活動中心，26日舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

    市公所建黎明段活動中心，26日舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播