員林活動中心動土 入口縮減是因「神獸」擋路

育英國小校長宿舍是歷史建築，公所在其後方蓋活動中心。（記者顏宏駿攝）

2025/06/26 14:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市公所斥資7500萬元，在育英國小後門（光明街）前方蓋「黎明段聯社區活動中心」，今天舉行動土典禮，但基地現場被一破舊的日式建築擋住入口，讓活動中心的出入通道變窄，現場來賓質疑「破破爛爛，為何不打掉？」縣府和公所急忙表示，萬萬不可，它是歷史建築。

此舊建築名為「育英國小校長宿舍」，建於1935年至1937年間，它見證員林教育機構的轉變。它在日治時期稱為「員林女子公學校」校長及職員宿舍；1941更名為「員林南國民學校」，男女兼收；1946年國民政府來台又更名為「員林第二國民學校」；1953更名為「育英國民學校」；1968年改為「育英國民小學」至今。

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文化局表示，該宿舍整體為日式木造，其中屋瓦位置有裝飾紋，整體建築格局大抵保持，於現今日益減少之日式歷史建築來說，實屬少見。此宿舍因原住戶遷出，長期未妥善管理已有頹敗現象，地方曾有意修復作成校史館亦無疾而終。縣府將展開修復計畫。

與會人士笑稱「神獸擋路」，否則活動中心的規模可以擴大。員林代理市長賴致富表示，此一文化資產見證員林教育發展史，但已荒廢逾20年，若不儘快修建活化，恐難逃蟻害或風災摧殘，站在市公所的立場，還是希望趕快修復，希望將來聯合活動中心完工後，可以結合老宿舍的空間，也讓市民更了解此建築的重要性。

市公所建黎明段活動中心，26日舉行動土典禮。（記者顏宏駿攝）

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