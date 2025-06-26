台3線嘉義中埔段3度坍方交通阻斷 公路局將尋徹底解決工法

嘉義縣中埔鄉台3線299公里處近日已兩度落石交通阻斷（中埔分局提供）。

2025/06/26 15:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕6月梅雨季多場豪大雨導致台3線嘉義縣中埔段3度因坍方交通阻斷 ，用路人必須繞道遠行，相當不便。公路局雲嘉南分局曾文工務段將提報災害修復工程，針對崩塌原因研議解決工法，希望可以徹底解決問題，避免豪雨即坍事件一再上演。

6月13日上午7點多，台3線310.35公里嘉義縣中埔分水嶺路段發生落石坍方，巨石與樹木覆蓋整個路面，致道路雙向無法通行，而且因雨勢不斷，現場持續落石，雖有人員機具到場待命搶修，但為安全起見無法作業，到傍晚並宣布預警性封閉，直到隔天上午才搶通恢復通行。

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6月20日凌晨5點30分，台3線299公里嘉義縣中埔中崙隧道附近傳出落石坍方，落石倒樹造成道路受阻，警方到場擺設交通錐實施交管，經廠商派遣大型重機具進場作業，於早上8點多搶通。

6月25日午後山區強降雨，傍晚5點多，台3線299公里嘉義縣中埔中崙隧道附近再度傳出坍方事件，致沄水至中崙隧道口路段雙向封路，這已是台3線本月第3度因邊坡坍方而交通中斷，也是同路段的第二次。由於封路致番路永興和大埔往來中埔及嘉義市必須繞道台南市楠西區，要花上1個多小時，用路人頗有怨言。

曾文工務段段長陳紀諭指出，6月份山區經常出現豪大雨，交通往往因落石坍方而中斷，工務段除報請災害修復工程，也請深入分析坍塌原因，以6月13日的台3線310.35公里嚴重落石為例，該處植被茂密，判斷不是崩坍的高風險區，卻發生整個岩盤滑落狀況，將找專家會勘，研商最好的工法來解決問題。

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