台北設計獎「徵件信全簡體字」產發局致歉：語言設定錯誤

有網友在Threads指出，收到2025台北設計獎全球徵件推廣email，沒想到一點開信件，從標題到內文，全數都使用簡體字。（翻攝自cwlintkid threads）

2025/06/26 13:37

相關新聞請見

北市府又出包？台北設計獎徵件信「全簡體字」 蔣萬安這麼說

〔記者孫唯容／台北報導〕台北政府產業發展局主辦的台北設計獎，遭網友踢爆寄出的徵件信是「簡體中文」，引發熱議。對此，產發局長陳俊安說明，該獎項60多個國家報名，推出6種語言版本，執行團隊將語言設定錯誤，並寄送給廠商，第一時間已要求執行團隊發出道歉聲明，同時予以更正正確相關資訊。蔣萬安今（26）早受訪也表示，產發局已經很清楚的說明，他們也即刻改善。

請繼續往下閱讀...

有網友在Threads指出，收到2025台北設計獎全球徵件推廣email，沒想到一點開信件，從標題到內文，全數都使用簡體字，網友也特別標出主辦單位是「台北市政府產業發展局」，文章引來超過1.3萬人關注，該名網友也收到致歉信，內容提及「本次徵件信件誤將簡體版本寄送給部分臺灣設計師，造成閱讀上的不適，本中心深感抱歉」，將重新寄送繁體中文版。

產發局長陳俊安今天說明，台北設計獎歷年有60多個國家報名，為了方便海外團隊報名，設計出多種版本的召募資訊，今年有6種版本，這次執行團隊發生錯誤是將語言設定錯誤，並寄送給廠商。

陳俊安說，第一時間已要求執行團隊發出道歉聲明，同時予以更正正確相關資訊，給予所有可能來參加的潛在團隊，已於6月25日完成、27日提出檢討報告，後續依照合約對廠商進行相關懲處。

產業局強調，嚴肅看待處理本事件，也將依據契約約定對執行單位進行懲處，台北設計獎國際競賽報名期間自4月28日至7月31日，為廣邀全球設計師參與，徵件期間持續進行全球宣傳推廣，為提供多語系友善資訊，臺北設計獎競賽簡章提供包含繁體中文、簡體中文、英文、德文、西班牙文、日文等6種語言版本，並依各地參賽者的國別資訊進行分類發送。

產發局說，委託財團法人中國生產力中心（CPC）執行，該中心近日對台灣設計公司寄送徵件資訊時，語言版本出現設定錯誤，導致部分公司收到簡體中文版本的郵件。對此疏失，產發局已要求CPC立即清查並重新寄送正確資訊文宣，對於執行單位此項重大疏失，CPC除已向產業局表達鄭重致歉之意，產業局也要求CPC應同時向接獲錯誤資訊的參賽者、公司發送道歉信函，並提出檢討報告，不得再次發生類似情況。

有網友在Threads指出，收到2025台北設計獎全球徵件推廣email，沒想到一點開信件，從標題到內文，全數都使用簡體字。（翻攝自cwlintkid threads）

產發局長陳俊安致歉並說明原因。（台北市產業發展局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法