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    安平馬公觀光交通船7/8首航票價公布 試營運特惠價不到千元

    台南市安平港到澎湖縣馬公港的安馬航線將於7月8日首航。（記者蔡文居攝）

    台南市安平港到澎湖縣馬公港的安馬航線將於7月8日首航。（記者蔡文居攝）

    2025/06/26 14:19

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平港到澎湖馬公港的安馬航線將於今年7月8日首航，台南市政府今天召開記者會公布票價，全票原價1500元，試營運特惠價只要999元，半票600元。

    南市觀光旅遊局長林國華表示，安平馬公航線將由「雙吉福氣輪」提供營運服務，每週二及週五各1班往返，載客量149人，在安平港4號碼頭搭船。安平去程為上午8時開船，馬公返程於下午2點開船，航程約2.5小時。全票原價1500元，半票750元，試營運特惠價只要999元，半價600元。另外，也和多家旅行社合作共推兩地的跳島旅遊，價格將更優惠。

    市長黃偉哲表示，台南為開台首府、美食首都，是台灣必遊城市，澎湖則是台灣海島旅遊首選目的地，而為發展海洋永續觀光，透過市府團隊努力，終將在7月8日即將開展安平至馬公觀光交通船航班，讓旅客往返台南、澎湖更加便利，改善以往僅能搭飛機所帶來的繁複程序與等待時間，他也感謝詠傑海運公司與市府攜手合作來開闢航線，串聯推展台南與澎湖的特色觀光旅遊，為民眾提供旅遊的最佳選擇。

    今天記者會，由市長黃偉哲主持，包括台南市觀旅局長林國華、澎湖縣旅遊處長陳美齡、「雙吉福氣輪」船東詠傑海運

    公司董事長鐘順祥及航港局、台灣港務公司代表，以及市議員許至椿、李啟維、蔡宗豪、曾培雅等人出席。

    安平馬公航線將由「雙吉福氣輪」提供營運服務，每週二及週五各1班往返。（南市觀旅局提供）

    安平馬公航線將由「雙吉福氣輪」提供營運服務，每週二及週五各1班往返。（南市觀旅局提供）

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