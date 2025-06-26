雲林縣114學年度國中小學校長遴選結果出爐 28校有異動

雲林縣114學年度國中小校長遴選結果。（雲林縣府提供）

2025/06/26 13:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕114學年度雲林縣國中小學校長遴選作業今（26）日召開遴選委員會結果出爐，國中有2校、國小有26校異動，其中有7位校長是今年初任，縣府將在8月1日上午在縣府大禮堂統一交接布達。

縣府教育處指出，今年有8位校長退休，分別為東勢國中吳宥羢、義賢國小廖琦正、東和國小陳沼輝、新光國小蘇清泉、東勢國小翁碧慧、林厝國小王丕顯、大屯國小許徽林。

請繼續往下閱讀...

遴選結果如下，

國中：新任東勢國中洪肇斌、初任徐宏吉古坑國中小；連任有元長國中文須琢、北港國中施協志。

國小新任有信義國小蔡鳴哲、大埤國小沈柏佑、宏崙國小蔡芳柔、新光國小陳盈錞、久安國小黃有智、林厝國小王昇泰、仁和國小蕭景文、東勢國小顏曉湘、大屯國小吳文策、光復國小黃麗鴻、埤腳國小洪千惠、後埔國小張志明、東光國小蔡幸伸、義賢國小余碧玉、復興國小張祐盛、新生國小陳文詠、東和國小史利民、華山國小石洧昱、溝壩國小賴建達、三和國小郭偉民。

國小初任有褒忠國小廖美倩、水燦林國小楊宗敏、成龍國小王國興、梅林國小梁太陽、大同國小張誠、草嶺國小林杰炘。

國小連任有永光國小林芷安、水碓國小吳國誠、平和國小籃琇慧、中正國小羅瑞蓉、越港國小喬祺、客厝國小林禾堅、豐榮國小林丙茂、崙豐國小王東榮、誠正國小王正信、六合國小李盈萩、永定國小黃碧惠、元長國小王曉萍、好收國小蘇國勳、東榮國小黃美惠。

興華國小王瓊慈、同安國小鍾明哲、龍潭國小張世民、明倫國小林佳旺、崇文國小吳照智、重光國小楊松田、潮厝華德福國小廖宏彬。

雲林縣114學年度國中小校長遴選結果。（雲林縣府提供）

雲林縣114學年度國中小校長遴選結果。（雲林縣府提供）

雲林縣114學年度國中小校長遴選結果。（雲林縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法