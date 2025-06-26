防治琉璃蟻有撇步 硼酸糖水有效降低族群量

琉璃蟻雖非農業害蟲，農業部防檢署主動和環境部化學署合作提出防治防流蟻措施與方式，也陸續於6月到7月期間到琉璃蟻主要出沒縣市舉辦講座宣導防治。（記者楊媛婷攝）

2025/06/26 13:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕疣胸琉璃蟻近年數量增加，入侵北到新竹南到嘉義的家庭、校園，雖非農業害蟲但也對農園造成侵擾，農業部防檢署與環境部化學署今（26日）邀集專家指出，若要防治琉璃蟻，應注意環境清理和田間管理，因蚜蟲、介殼蟲會跟琉璃蟻共生，農民可透過防治蚜蟲、介殼蟲，可有效降低琉璃蟻族群。

琉璃蟻無毒，但若在家庭、社區、果園大批出沒，也讓一般民眾與農民深感困擾，防檢署副署長杜麗華指出，琉璃蟻就目前科學證據顯示，並不會直接危害農作物，因此並未被列為農業有害生物，也因此沒有針對琉璃蟻核准使用的農藥，農地如果要降低琉璃蟻侵擾，可透過田間整潔、加強清園，清除殘枝落葉、竹竿、廢水管等廢棄物，以減少琉璃蟻躲藏築巢空間；農業害蟲的蚜蟲、介殼蟲等因為會分泌琉璃蟻愛吃的蜜露，常會和琉璃蟻共生，透過防治這些害蟲，就可減少琉璃蟻來源。

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杜麗華進一步指出，農民可自製硼酸糖水（水80%、硼酸3%以下，糖10%到20%）作為誘殺資材，有必要時可使用環境部核准的環境用藥，不過農民不要噴到收穫物避免藥物殘留。

台中農改場助理研究員于逸知表示，琉璃蟻的習性和其他多居住在土壤下方的螞蟻不同，而是居於樹皮縫隙、葉背、果蒂，琉璃蟻防治難速成，很多農民都希望噴藥後就藥到琉璃蟻命除，但用的常是針對紅火蟻藥劑，無法發揮效果，建議農民可將目標放在降低田間琉璃蟻密度，農民只要將調製後的硼酸糖水放在螞蟻活動處，約1-2週就會明顯降低族群數量。

螞蟻生態專家、彰師大特聘教授林宗岐指出，琉璃蟻在東南亞、中國都有分布，在台灣活動紀錄至少百年以上，近年攻擊性較強的琉璃蟻群可能是自越南移入，琉璃蟻有多蟻后、多蟻群，各蟻巢還會如聯邦一樣組成超級族群，數量動輒千萬隻以上，琉璃蟻喜好有糖份的液態餌劑，民眾若自行調配時，一定要保持餌劑為液態，不可加上增稠劑或作為果凍，也要標示為低毒性藥劑，避免寵物與小孩誤食，若發現液態餌劑變色或變濃稠，就要更換。

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈則表示，民眾若要居家防治，要落實防蟻三不原則，包含不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住，要定期清理家園，確實清除廚餘與食物碎等。

防檢署長徐榮彬表示，將與化學署從這個月起到7月到相關縣市辦理聯合教育講習，介紹居家與農地防治方法，減少民眾生活困擾；化學署長謝燕儒表示，如果民眾發現社區出現大批琉璃蟻，應先整理環境，也可委託專業公司處理。

琉璃蟻目前在台灣主要出沒地點北到新竹南到嘉義，已入侵住家與學校，雖然沒有毒性，但仍對民眾造成困擾。（記者楊媛婷攝）

螞蟻生態專家林宗岐教授指出，農民可用硼酸糖水置於加蓋的瓶內綁在樹上，可有效降低琉璃蟻數量。（記者楊媛婷攝）

台中農改場助理研究員于逸知表示，有農民將硼酸糖水放在喝空的寶特瓶內後橫放，也有不錯的效果。（記者楊媛婷攝）

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