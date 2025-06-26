為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不開放認養了！黑王蛇逃家1個月經媒體報導 重回主人懷抱

    逃家1個月的黑王蛇，被動防所安置後登上新聞版面，結果真的讓牠找回主人！這尾全黑小蛇其實性情溫馴，是飼主養了半年多的寶貝。（彰化動防所提供）

    逃家1個月的黑王蛇，被動防所安置後登上新聞版面，結果真的讓牠找回主人！這尾全黑小蛇其實性情溫馴，是飼主養了半年多的寶貝。（彰化動防所提供）

    2025/06/26 14:03

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣動物防疫所日前首度安置「加州黑王蛇」，原訂明（27）日開放民眾認養，沒想到2天前消息見報後，家住鹿港鎮的27歲男子看見本報獨家報導新聞後驚覺眼熟，趕緊前往動防所確認，果然是上個月從自家溜走、他苦尋不著的愛蛇，動防所讓飼主領回，結束了小蛇30天的逃家驚魂記。

    這尾黑王蛇全身烏黑發亮，怕蛇的人一看外觀就會被嚇到，但其實牠性情溫馴，身長約50公分、尚為幼蛇。男子向動防所人員說，這是他花了3000多元購入、飼養半年多的寶貝寵物，沒想到5月某天，疑因蛇籠未確實關好，讓牠有「翹家」機會，遍尋不著後一度以為牠已命喪野外，原本不抱希望，卻意外透過新聞找回愛蛇，讓人又驚又喜。

    動防所人員表示，飼主見到寵物蛇那一刻，臉上止不住笑意，一再說真的很開心。由於飼主已具備合法飼養條件，且能清楚說出蛇的特徵與過去生活習慣，還有被民眾發現地點就在飼主住家附近，相關證明確認無誤後，當場將蛇交還給主人。

    動防所指出，因飼主已認領，這條公的小蛇也順利與主人重逢，原訂明天要進行的認養作業取消。所長董孟治提醒，寵物一旦飼養就須盡責，尤其是容易引發民眾恐慌的特殊動物，若疏於管理甚至棄養，除了違法，也可能造成社區不安，呼籲民眾養牠就要愛牠，盡到照顧與管理責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播