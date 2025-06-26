不開放認養了！黑王蛇逃家1個月經媒體報導 重回主人懷抱

逃家1個月的黑王蛇，被動防所安置後登上新聞版面，結果真的讓牠找回主人！這尾全黑小蛇其實性情溫馴，是飼主養了半年多的寶貝。（彰化動防所提供）

2025/06/26 14:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣動物防疫所日前首度安置「加州黑王蛇」，原訂明（27）日開放民眾認養，沒想到2天前消息見報後，家住鹿港鎮的27歲男子看見本報獨家報導新聞後驚覺眼熟，趕緊前往動防所確認，果然是上個月從自家溜走、他苦尋不著的愛蛇，動防所讓飼主領回，結束了小蛇30天的逃家驚魂記。

這尾黑王蛇全身烏黑發亮，怕蛇的人一看外觀就會被嚇到，但其實牠性情溫馴，身長約50公分、尚為幼蛇。男子向動防所人員說，這是他花了3000多元購入、飼養半年多的寶貝寵物，沒想到5月某天，疑因蛇籠未確實關好，讓牠有「翹家」機會，遍尋不著後一度以為牠已命喪野外，原本不抱希望，卻意外透過新聞找回愛蛇，讓人又驚又喜。

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動防所人員表示，飼主見到寵物蛇那一刻，臉上止不住笑意，一再說真的很開心。由於飼主已具備合法飼養條件，且能清楚說出蛇的特徵與過去生活習慣，還有被民眾發現地點就在飼主住家附近，相關證明確認無誤後，當場將蛇交還給主人。

動防所指出，因飼主已認領，這條公的小蛇也順利與主人重逢，原訂明天要進行的認養作業取消。所長董孟治提醒，寵物一旦飼養就須盡責，尤其是容易引發民眾恐慌的特殊動物，若疏於管理甚至棄養，除了違法，也可能造成社區不安，呼籲民眾養牠就要愛牠，盡到照顧與管理責任。

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