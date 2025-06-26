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    第3次護理師考試11月舉行 涵蓋全台8大考區

    考試院院會今日通過，第3次護理師考試11月舉行，涵蓋全台八大考區。（考試院提供）

    考試院院會今日通過，第3次護理師考試11月舉行，涵蓋全台八大考區。（考試院提供）

    2025/06/26 13:01

    〔記者林曉雲／台北報導〕第3次專技高考護理師考試將於今（2025）年11月8日舉行，考試院院會今（26）日通過，將在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮、台東及金門等8考區同時舉行，採紙筆考試方式辦理。

    考試院說明，為提供充足護理專業人力，自2023年起，護理師考試由每年舉辦2次增辦為3次，應屆畢業生若7月的第2次護理師考試未獲及格，約3個月後即可再次參加考試，縮短護理系科畢業生取得專業證照的時程，有助於補足各場域護理人力，緩解緊繃的醫療運作體系。

    考試院表示，有關這項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均依照專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則辦理，相關資訊將自8月18日起載明於應考須知及考選部全球資訊網（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=114170），並預訂自8月29日起至9月4日開放網路報名，有意報考者可把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

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