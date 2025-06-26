台鐵大改點首日全線正常 4大重點每年檢討

台鐵改時刻表首日，目前全線運作正常。（台鐵公司提供）

2025/06/26 12:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（26日）是台鐵年度改時刻表首日，台鐵公司表示，目前全線營運正常，將持續根據列車行駛情況，滾動檢討優化班表，並說明這次調整時刻表4大重點。

這次年度調整時刻表4大重點，第一是逢週六加開七堵＝彰化2列次自強號，提升臺北＝台中直達車運能。第二是配合小清水溪橋改建工程完工，縮短台北＝花蓮間行駛時間，並增開樹林＝台東間2列次自強號。

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第三是基隆＝新竹間22列次8輛區間車改以10輛編組行駛及加開1列次，使北部地區區間車運能提升4.4%，上午尖峰時段北部地區運能提升10.3%。第四是配合台中高架通勤車站及大村、永靖、石龜、嘉北月台延長工程完工，中部地區區間車18列次由原8輛車改以10輛車行駛，使中部地區區間車運能提升5.8%。

台鐵公司成立列車時刻調整一級應變小組，確認各項整備作業到位，應對可能發生的各類突發情況，確保民眾乘車安全及列車行駛順暢。此次改點共調整386列次，其中調整5分鐘以上的班次達188列次。

台鐵董事長鄭光遠昨天下午視察整備情形，了解應變小組運作情況，確認各單位任務分工、作業規劃與整體進度。會議中，由總經理馮輝昇與副總經理劉雙火說明應變小組的作業規劃與各項作業的檢核情形，並透過視訊連線聽取北、中、南、東四區營運處現場整備情況。

台鐵改時刻表首日，目前全線運作正常。（台鐵公司提供）

台鐵公司董事長鄭光遠視察整備狀況。（台鐵公司提供）

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