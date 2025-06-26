等了20年！台中捷運藍線今開工 拚2034完工通車

台中捷運藍線26日舉辦開工祈福典禮，台中市長盧秀燕（左四）、立法院副院長江啟臣（左三）、立委何欣純（右四）、王育敏（右五）、羅廷瑋（左一）等人都出席祝福。（記者廖耀東攝）

2025/06/26 13:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第2條捷運「台中捷運藍線」今（26）日終於開工！中捷藍線全長24.78公里，包含高架與地下段，橫跨8個行政區，機電標今先行開工，土建標細部設計進行中；台中市長盧秀燕說，中捷藍線串連山區及海線，「山海連線」更與綠線形成「黃金十字」，藍線讓台中市民等了20年，「開不了工的要開工」，她說到做到；台中市捷運局長蘇瑞文指出，土建工程預計明年底前動工，藍線拚2034年完工通車。

台中捷運藍線自台中港起至東區新建國市場，總長約24.78公里，採高架與地下並行設計，設有20座車站（高架8座、地下12座）及1座面積約12.46公頃的五級維修機廠，橫跨8個行政區，並串聯沙鹿車站、捷運綠線、台中車站等交通樞紐，今市府盛大舉行「整體開工」典禮，由機電標先行動工。

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盧秀燕指出，她上任以來堅持「完不了工的要完工」，就像中捷綠線通車，「開不了工的要開工」，如市民等了20年的中捷藍線動工，她說到做到，藍線經費高達1600億，自東區到台中港，還會再延伸，串連山區及海線成「山海連線」，未來藍線與綠線在市政府站形成「黃金十字」，會繼續積極推動捷運「七線齊發」，讓台中早日形成捷運路網。

蘇瑞文指出，目前由機電標先行啟動，以提供設計參數給後續土建設計參考，目前土建標分3標也各自在6月1日起啟動細部設計，因地下站採潛盾鑽取設計要花一點時間，會持續克服技術問題，儘早完成細設，目標在明年底前土建標開工。

蘇瑞文指出，藍線目前預算規模1615億，土建標細部設計預計明年初完成，屆時就能抓出是否有預算缺口再向中央提修正計畫，目標在2034年通車。

台中市捷運局說明，BD01標自台中港起沿台灣大道東行至B8站，屬於海線高架段；此區段工程挑戰包括大甲斷層地質風險、沙鹿陸橋改建工程、與台鐵的轉乘銜接，以及需跨越國道三號、中華路、西濱快速道路等多項重大設施；BD02標則涵蓋東海大學至市政府站之間的地下路段，共設置6座地下車站，面臨大肚山地質條件、交通設施密集及地下管線複雜等挑戰，並將與捷運綠線在市政府站形成「十字路網」。

台中市捷運局指出，BD03標行經科博館、台中車站至新建國市場等市區重要節點，沿線道路狹窄、人口密集，將與台中車站轉乘平台及台鐵整體發展計畫相結合。

台中捷運藍線車輛外觀模擬圖。（市府提供）

台中捷運藍線26日舉辦開工祈福典禮，預計於2034年完工！（記者廖耀東攝）

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