新北開罰340家違法雇主 統聯、基隆客運勞工超時遭重罰

新北市公布違法雇主名單，客運業超時工作的情況仍未改善。圖為AI示意圖。（圖由勞工局提供）

2025/06/26 13:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局公布今年第3波違法雇主名單，總計開罰340家業者，總罰金達1688萬9000元，其中以客運業者裁罰金額最高，「統聯汽車客運」及「基隆汽車客運」使勞工超時工作，因為是累犯，加上僱用勞工人數達百人以上，遭重罰80萬元及47萬元。

勞工局指出，違反勞基法部分，以未給付加班費及未全額給付勞工工資最多；違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍；違反性別平等工作法部分，主要為雇主知悉發生職場性騷擾時，未採取立即有效的糾正補救措施；違反勞工退休金條例部分，以未依法給付資遣費為主；至於去年公布實施的最低工資法，有1家業者給勞工的工資未達最低工資標準。

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勞工局表示，本次違法名單以客運業者裁罰金額最高，其中「統聯汽車客運」及「基隆汽車客運」使勞工超時工作，分別為第8次及第6次違反同一規定，加上僱用勞工人數皆達百人以上，遭重罰80萬元及47萬元。

勞工局長陳瑞嘉說，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市或上櫃公司者，將加重裁罰金額20%。另外，針對事業單位實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，即便是初次違法，仍可加重罰鍰至法定罰鍰最高金額2分之1。

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