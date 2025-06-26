台南仁德鐵路立體化可行性研究 今召開地方說明會

台南仁德地區鐵路立體化可行性研究說明會，在仁德區召開地方說明會。（交通局提供）

2025/06/26 14:36

〔記者劉婉君／台南報導〕台南仁德地區鐵路立體化可行性研究今（26）日召開地方說明會，交通局長王銘德表示，經評估仁德區鐵路採高架改建較為可行，高架範圍北端起自台86線高架橋下，南端至港尾溝溪，長約2.6公里，將可消除潭稅橋地下道及中正路平交道。

說明會邀請立法委員、議員、里長等民意代表及民眾參與，王銘德表示，仁德區中正路平交道距離仁德車站僅約110公尺，受仁德車站列車營運影響，平交道延滯情形較嚴重，且該處鄰近保安工業區，尖峰時段車流量大，地方長期希望改善。

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另外，潭稅橋地下道常有淹水問題，受限車道高度，車輛行駛不易，常發生交通事故，交通局已將該2處交通瓶頸納入鐵路高架範圍內，期待可解決當地交通問題。

王銘德指出，針對工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向進行分析評估，仁德區鐵路採高架改建較為可行，但現有的保安車站因位於鐵路高架斜坡路段，須配合北移，車站新址規劃於奇美博物館及十鼓文創園區之間，距車站現址約550公尺，後續車站可更新優化，提供當地更便利的公共運輸服務。而保安車站因屬市定古蹟，規劃將原地保留，朝文化觀光用途發展；仁德車站則可維持原地高架，鐵路立體化總經費初估約104億元。

交通局副局長熊萬銀指出，交通局會將民眾納入規劃考量，後續配合台鐵公司審查修正報告書，待取得共識及行政作業完備後，將提送交通部審議，並爭取中央支持，後續如中央核定可行性研究，將由交通部鐵道局辦理綜合規劃、設計及施工。

台南仁德區鐵路立體化，規劃範圍北端起自台86線高架橋下，南端至港尾溝溪，長約2.6公里，將可消除潭稅橋地下道及中正路平交道。（交通局提供）

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