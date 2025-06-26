高層冷心低壓接近中！西半部防午後雷陣雨 注意雷擊、冰雹

未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/06/26 13:27

〔記者林志怡／台北報導〕近期高溫持續不斷，各地陸續有午後雷陣雨出現，中央氣象署指出，未來一週仍會是典型的夏季天氣，各地白天氣溫可達31至36度，局部地區仍有36度以上高溫出現，另今明兩天因高層冷心低壓靠近，恐有較明顯的午後雷陣雨發生，且不排除有雷擊、強陣風或冰雹。

中央氣象署預報員葉致均說明，台灣仍受到太平洋高壓影響，東南方海面有一處高層冷心低壓，預計今日靠近台灣南方海面，造成高低層溫差擴大，影響台灣南部的天氣，並容易有午後雷陣雨發生。

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因此，今明兩天受太平洋高壓與高層冷心低壓接近影響，各地多雲到晴，花東、恆春半島有零星降雨，雨勢以午後雷陣雨為主，西半部地區、各地山區午後有局部較大雨勢發生機會，且不排除有雷擊、強陣風或冰雹。

葉致均說，週六後高層冷心低壓遠離，太平洋高壓勢力東退，台灣周邊風向轉為偏南風，南邊水氣逐漸往台灣移動，南部、台東地區可能有不定時短暫降雨出現，另各地需注意午後短暫雷陣雨。

太平洋高壓預計在下週二再度增強，台灣周邊風場轉為東南風，台東、恆春有零星短暫降雨，其他地區午後雷陣雨為主。

熱帶系統動向方面，今年第3號熱帶性低氣壓位於海南島附近，預計往西北方向移動，靠近越南及中國廣東，後續發展空間有限，對台灣並無直接影響，另南海至菲律賓東方海面是大的低壓帶，尤其菲律賓東方海面有廣泛的熱帶雲簇發展，但尚未出現明顯的旋轉中心，還需要時間組織與觀察發展機會。

高溫分佈。（中央氣象署提供）

天氣提醒。（中央氣象署提供）

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