中科院攜手中山大學等4校 組水下無人載具聯盟

整合研發量能，中山大學與國家中山科學研究院、海軍軍官學校、高雄科技大學、屏東科技大學合組水下無人載具聯盟。（記者許麗娟攝）

2025/06/26 14:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕為加速我國水下無人載具發展，擴大、整合研發量能，國立中山大學與國家中山科學研究院、海軍軍官學校、國立高雄科技大學、國立屏東科技大學攜手合作組水下無人載具聯盟，共同簽訂合作備忘錄，針對人才培育、科研學術合作等結盟。

中山大學表示，學校設有「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」，除整合校內海洋載具的技術研發，也協助盤點國內海洋產業需求與發展，目前主要的研發成果包括遙控與自主式水面無人船、水下自主無人載具、主動／被動式聲納、海洋物件AI辨識系統、水下充電系統等。未來可應用在海洋環保、水下探勘、水下救援、漁業、養殖業等民生相關之領域，也可進一步延伸至海洋國防方面的需求。

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中山大學校長李志鵬強調，有鑑於台灣「海洋立國」重要的天然環境需要，中山大學結合中科院、海軍官校、高科大、屏科大5個單位能量，共同開發未來台灣10年、甚至是30年所需之海洋技術與產品雛型，因應政府推動的「百工百業、落地應用」的科技研發策略。

目前4校已經進行的合作項目，包括水面無人船與水下無人載具的群控技術、水下物件之音源定向、水下聲納通訊技術、水下影音辨識技術與資料庫建立等。未來將呼應中科院發展需求，在既成技術上繼續精進。更重要的是，讓在校學生有機會接觸到海洋相關之技術研發，為海洋產業培育人才。

中科院副院長林高洲表示，本次合作備忘錄簽訂是產學研強強聯手，共同推動相關科研計畫，促進水下無人載具技術創新；參與計畫的研究生更將成為園區廠商人才優先聘任對象，實現人才培育與產業需求的學用合一。

中山大學學研中心創辦人王朝欽表示，中科院與中山大等4校聯盟，將是彼此互補合作的完美結合。未來產出之技術或是產品雛型，將是可以推廣到業界落地，包括造船業、漁業、海上運輸業、養殖業等，嘉惠台灣海洋上下游產業。

左起屏科大校長張金龍、中科院副院長林高洲、中山大學校長李志鵬、海軍官校校長劉寶文、高科大副校長吳忠信共同簽訂合作備忘錄，共組水下無人載具聯盟。（記者許麗娟攝）

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