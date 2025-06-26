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    建築師等專技考試日期公布 11/15起開考

    考試院院會今日通過，今（2025）年專技高考建築師等考試日期。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過，今（2025）年專技高考建築師等考試日期。（圖由考試院提供）

    2025/06/26 13:16

    〔記者林曉雲／台北報導〕114年專技高考建築師等考試日期今（26）日出爐，將自今（2025）年11月15日起舉行。

    考試院院會今日通過，114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試，訂於11月15日至17日（分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區同時舉行。

    考試院說明，這項考試設高等考試建築師、土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、大地工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計畫技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、職業衛生技師、食品技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、水產養殖技師、水土保持技師、應用地質技師、交通工程技師、大地工程技師（二）（應大地工程技師考試分階段考試第二階段考試）等27類科；普通考試設不動產經紀人、記帳士等2類科，合計29類科。

    考試院表示，有關這項考試各類科的考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均分別依照各相關考試規則辦理，相關資訊將自7月18日起載明於應考須知及考選部全球資訊網，並預訂於8月5日起至8月14日開放網路報名，提醒有意報考者，可把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

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