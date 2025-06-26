教育部改造112校教師空間 特教研習基地與百年老樹共生

台南市特教研習基地設於進學國小內，與百年老樹共生。（教育部提供）

2025/06/26 13:12

〔記者林曉雲／台北報導〕好的空間激發創意！教育部「美感教育中長程計畫」邁入第3階段，已協助全國112所公私立高中職、國中與國小，轉化為具美學示範意義的學習場域，透過空間重構與功能重塑，賦予研習場所新價值，成為推動課程發展與專業交流的重要平台，例如台南市「資賦優異教育資源中心」及「學前特殊教育資源中心」與百年老樹共生。

教育部師藝司科長陳慧茹說明，教育部委請台灣設計研究院主辦「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，因應108課綱強調教師需具備新思維，才能激發「課程意識」，產生個人意義並落實於教學實踐，教師專業發展因應轉型，在共同備課與議課需求提升下，「設計思考」的導入，有助教師將學生需求與學習目標納入考量，規劃更貼近學習現場的課程。

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因教師亟需更具彈性的研習空間，促進跨科跨校的學習與共創，「學美．美學」自2023年起針對教師專業發展空間發起改造，首波改造案例包含高雄市國民教育輔導團教師研習空間，以及台南市教育局於台南市進學國小設置的特教研習空間，皆已完工並使用。

台南市政府將「資賦優異教育資源中心」及「學前特殊教育資源中心」的辦公室，設於台南市進學國小正宗館2樓，1樓作為特教中心辦理研習及媒合活動，該校享有「森林小學」美譽，校內樹木扶疏，改造標的所在的正宗館旁有一棵百年茄冬老樹，庇蔭著進出館內的師生，改造後空間命名為「秋楓沐學：教師專業成長基地」，設計團隊在鄰近百年茄冬樹的一側為正宗館開啟顯眼的新入口，並藉此將戶外平台與室內連接起來，打造兼具教師互動與休憩功能的平台。

高雄市國民教育地方輔導團是全市教師課程、教學輔導與研究的重要基地，研習空間原為一般學生教室，空間形式與硬體設備未能與時俱進，設計團隊採「優化視覺指標」、「重塑入口與動線」及「創造多功能研習場域」三策略，以空間引導路徑，串聯入口、動線至研習教室，除了讓參加研習的教師能輕鬆找到教室外，改造後的空間更提升空間靈活性與多樣性，營造出舒適高效的環境，有助於教師研習與創意交流。

台南市特教研習基地設於台南市進學國小， 彈性方便移動的家具可根據不同使用情境自由組合，也可滿足無障礙的使用需求。（教育部提供）

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