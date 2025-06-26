高鐵新竹站助力 照東國小學童探索台北歷史文化

新竹縣照東國小學童一行40餘人，在高鐵公司的贊助下，今天開心地自高鐵新竹站搭乘高鐵前往台北進行校外教學。（高鐵新竹站提供）

2025/06/26 12:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣照東國小學童一行40餘人，在高鐵公司的贊助下，今天自高鐵新竹站搭乘高鐵前往台北進行校外教學，學童們對於有機會參觀過去只有在課本上讀到的總統府以及二二八和平公園等，都非常興奮。

位於新埔鎮的照東國小，屬於教育部認列「非山非市」的學校，校長齊宗豫表示，該校既缺乏城市的豐富的學習資源，也少有偏鄉受到的各界的特別關懷，因而成為另一種需要幫助的學校。感謝高鐵新竹站為學童安排這次的高鐵之旅，讓孩子們能夠搭乘舒適的高鐵列車前往台北，認識台北的歷史文化，拓展生活視野。

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高鐵新竹站站長陳欣宜表示， 此行特別安排學生們體驗多元化的交通運具，全程透過公車、高鐵、捷運等大眾運輸工具的轉乘接駁，讓孩子們實際學習如何運用都會區的公共交通系統，累積生活的知能，也體驗較少機會搭乘的高鐵列車。

同時，希望透過這次寓教於樂的行程，讓「非山非市」的學校也能感受到外界的關懷，讓學童們體驗多元運具的無縫接駁，欣賞沿途豐富的人文與風景。

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