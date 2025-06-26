新北耶誕城馬拉松即起報名 耶誕裝扮接力跑遊新北

新北耶誕城重點活動「耶誕快追！新北市耶誕馬拉松接力賽」，跑者將化身耶誕裝扮遊歷新北縣民大道。（記者陳奕劭攝）

2025/06/26 12:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北耶誕城重點活動「耶誕快追！新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日登場，跑者將化身耶誕裝扮遊歷新北縣民大道，分為競賽組556隊、變裝組100隊，現在伊貝特網站開放報名，每隊3人、報名費共3000元。賽事資訊可至新北市觀光旅遊網、臉書粉專「新北旅客」、「旅跑新北」查詢。

觀旅局表示，今年賽事改為3人接力組隊制，總長24.7公里、跑者將有機會在封街的縣民大道賽道盡情奔馳，體驗難得的街道路跑快感。同時為提升競賽刺激感。今年推出「區間賞」機制，每一棒皆設有個人獎，鼓勵選手挑戰自我、衝出最佳成績。

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另外，為鼓勵選手發揮創意，也提供「變裝競賽組」以多元風格裝扮上場，不設限主題，為比賽增添更多趣味看點，成為沿途最吸睛的動人風景。

觀旅局指出，今年賽事物資有潮流毛帽以及接力信物「鈴鐺揹帶」，巨型鈴鐺不只提醒隊友準備接力，藉由幸福鈴聲也讓市民一同感受溫馨耶誕的幸福氛圍。完賽獎牌設計也祭出組合式創意設計，3棒選手完賽後的獎牌拼湊起來，將從平面升級成立體，成為每年佇立在新北歡樂耶誕城最具打卡人氣景點的耶誕樹，正如3人各自發揮、攜手完成接力挑戰，體會難忘耶誕路跑。

新北市副秘書長邱敬斌表示，新北耶誕城是國際級活動，耶誕馬拉松代表活力，賽事融合耶誕歡樂氣氛，代表系列活動開始，預期可為周邊攤商帶來可觀的經濟效益。

新北耶誕城重點活動「耶誕快追！新北市耶誕馬拉松接力賽」，代言人羅清駿展示毛巾。（記者陳奕劭攝）

新北耶誕城重點活動「耶誕快追！新北市耶誕馬拉松接力賽」，代言人黃沐研以天使裝扮現身。（記者陳奕劭攝）

新北耶誕城重點活動「耶誕快追！新北市耶誕馬拉松接力賽」即日起報名，3棒選手完賽後的獎牌拼湊起來，將從平面升級成立體，成為人氣裝扮的耶誕樹。（記者陳奕劭攝）

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