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    幼兒園融合教育新策略 教育部推動專業共學工作坊

    普特融合挑戰大，教育部辦理學前普特合作諮詢工作坊，學者專家共同協助教保人員。（教育部提供）

    普特融合挑戰大，教育部辦理學前普特合作諮詢工作坊，學者專家共同協助教保人員。（教育部提供）

    2025/06/26 11:47

    〔記者林曉雲／台北報導〕特殊需求幼兒與普通幼兒共融上課，對幼教人員挑戰大。教育部編製「幼兒園通用設計暨差異化與個別化教學示例」，納入正向社會環境、通用設計學習（UDL）及課程調整與嵌入式學習機會（ELOs）等理念，提供教保服務人員課程活動設計之參考，近日辦理2場次學前普特合作諮詢工作坊，88位縣市輔導團成員參與共學。

    教育部國教署組長王慧秋說明，為提升教保服務人員推動融合教育所需專業知能，透過不同縣市、不同專業背景的學前特教輔導員及教保輔導員合作共學，研討案例並分享討論結果，帶領輔導員進行專業對話與深度思辨，發展普特合作具體可行的實踐策略，並整合不同的專業視野與思維，實踐融合教育理念，讓每一位幼兒能在愛與理解中學習與成長。

    工作坊講師運用幼兒園融合教育案例作為課程討論素材，以特殊需求幼兒學習搭建積木為例，模擬教保服務人員及學前特教巡迴輔導教師進行合作諮詢的歷程，增進學前特教輔導員及教保輔導員溝通對話機會，並進行跨專業合作，回應幼兒個別特殊需求，提供個案評估、個別化教育計畫目標訂定、教保活動課程合理調整、環境設施設備改善、輔具運用及轉銜輔導等服務，以支持幼兒的學習與發展，促進普特有效融合。

    王慧秋表示，未來將持續辦理實務導向的融合教育專業知能工作坊，提供幼教現場人員對話交流的機會，支持學前特教輔導員及教保輔導員攜手進行幼兒園融合教育課程與教學輔導工作。

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