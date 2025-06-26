中和秀朗橋北側開發工程完工 將新設秀安消防分隊

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程完工，將新設秀安消防分隊。（記者翁聿煌攝）

2025/06/26 11:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天主持中和區秀朗橋北側區段徵收開發工程完工典禮，感謝當地居民的配合、施工團隊的辛勞，把低窪不利使用的臨河地段改造為宜居之地，增設秀山消防分隊用地，提升區域救災量能，他也預告鄰近的新店十四張、安坑輕軌K8站周邊地區開發案都將接續動工。

侯友宜表示，秀北的開發歷經20多年、因這一帶地勢低窪不易使用，原本大多做為私人停車使用，2020年解除河川管制後，為實現市民的期待，市府與水利署合作取新店溪疏浚土方，進行全區高填土整地，歷時420天搬運超過16萬立方土石，足夠填滿64座奧運游泳池，建置排水系統及共同管線，將這塊閒置土地打造成新北市第一個採用低衝擊開發方式設計的開發示範案。

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他指出，預定地順利銜接起中和、永和地區，新設道路可通往新北環快，且區域位置緊鄰新店及環狀線秀朗橋站，大幅提升交通便利性，秀北完工後，新北消防局將在此增設秀山消防分隊，使區域的黃金救災反應時間能夠縮短5至10分鐘，保障當地居民的生命財產安全；本案也開闢3座公園增加活動休憩空間，提高居民生活品質。

地政局長汪禮國說，為因應近年極端氣候以及短延時強降雨，工程透過雨水儲集系統，將降水匯集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用且兼具防洪防災功效，符合SDGs環境用水永續管理等4項目標，落實城市永續發展理念。

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發工程完工，將新設秀安消防分隊。（記者翁聿煌攝）

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