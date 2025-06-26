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    迎江蕙復出、TWICE娜璉光臨 高雄續發商圈夜市優惠券

    高雄商圈夜市優惠券7月發放時間、地點。（經發局提供）

    高雄商圈夜市優惠券7月發放時間、地點。（經發局提供）

    2025/06/26 11:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年7月高雄演唱會驚喜不斷，大型音樂盛事「2025高雄啤酒音樂節」7月4日至6日熱鬧開唱，請來韓國人氣女團TWICE成員娜璉NAYEON；此外，「台語天后」江蕙時隔10年重返舞台，7月11日至26日在高雄巨蛋舉行8場演唱會，高市府延續演唱會熱潮，將持續發放商圈夜市優惠券，可用於高雄40多處商圈夜市、400多家合作店家。

    剛宣布將於11月在高雄首辦台灣演唱會的人氣女團TWICE，其SOLO成員娜璉NAYEON將在高雄啤酒節首日開唱，卡司更有Solar（頌樂）、JUNIOR-D&E等逾20組巨星天團，陪粉絲用啤酒、美食與音樂嗨翻整個夏夜派對。

    緊接著「台語天后」江蕙時隔10年重返舞台，將於7月11日至26日在高雄巨蛋共舉行8場「2025江蕙演唱會」，再次用溫暖歌聲與樂迷度過難忘時光。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，今年下半年高雄音樂表演活動精彩，從人氣韓星到天后江蕙接力開唱，將吸引大批粉絲湧入港都，市府延續推出50元「商圈夜市優惠券」，串聯在地商圈、夜市及各式美食店家，同時結合啤酒音樂節舉辦「2025高雄下酒菜料理競賽」，歡迎來自世界各地樂迷，安排一趟「音樂＋美食」的高雄盛夏之旅。

    知名冰店「良品冰室」老闆娘陳妮可說，這幾年高雄演唱會吸引各地樂迷，會特別安排假期在高雄探店，此次推出持商圈夜市優惠券來消費，嫩豆花/嫩仙草系列可享買3送1優惠；正宗港式甜品專賣店「九記食糖水」店長九叔表示，上個月陳奕迅演唱會有許多粉絲造訪，品嚐道地的糖水冰品，只要憑商圈夜市優惠券消費，就送食神系列浮雕貼紙。

    經發局補充，配合演唱會活動時間，於7月4、5、6、11、12、15、18、19、22、25、26日共11天，於5處捷運站（左營、美麗島、巨蛋、凱旋、高雄車站）及啤酒節現場設置服務檯，因服務時間略有不同，請樂迷們多加留意；另手上還有之前魔力紅、張學友、櫻花季、大港開唱、告五人、陳奕迅和KT POP演唱會門票，仍尚未領取商圈夜市優惠券的粉絲，也可以趁機前往兌換，使用期限至8月31日。

    市府結合啤酒音樂節，舉辦「2025高雄下酒菜料理競賽」。（經發局提供）

    市府結合啤酒音樂節，舉辦「2025高雄下酒菜料理競賽」。（經發局提供）

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