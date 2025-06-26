AI預測病人「何時出事」 台中榮總智慧醫療有成 列全球百大智慧醫院

退輔會主委嚴德發前往台中榮總視察智慧醫療成果。（記者吳哲宇攝）

2025/06/26 11:50

〔記者吳哲宇／台中報導〕台中榮總2005年開始推動電子轉型，其中加護病房的AI護理輔助決策模組令人印象深刻，可依據病人生理數據，預測24小時內各項數值進入危險區域的機率，還加入藥物劑量及副作用變項，讓醫師團隊以數據調控病患給藥，擺脫以往經驗法則決策。

退輔會主委嚴德發本週視導台中榮總，中榮表示，中榮早於2005年開發行動護理資訊系統、2009年實施電子病歷、2014年與健保雲端進行藥歷整合、2018年應用電子紙、智慧手術室管理，皆為全國首創。並於2022年5月成立遠距照護中心，結合各部門協作、24小時護理專業支援及資訊技術援助，提供即時醫療諮詢、遠距視訊會診、複雜手術遠距協助，以及居家與救護車上的生理數據即時監測等多元服務。

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中榮指出，遠距視訊會診提供10科14診給外院醫院遠距會診，至2024年執行670例，成功協助榮家機構減少9成以上病人奔波轉送；截至2024年6月，共進行6例複雜性遠距心導管會診且皆順利成功執行心導管手術。

此外，中榮並展示AI護理輔助決策模組，在五個加護病房單位成功提升臨床判斷一致性與預警能力，進一步，讓醫師團隊以據調控病患給藥或約束，擺脫經驗法則決策，降低譫妄發生率；另導入AI急性腎損傷預測輔助軟體，可根據監測病人生理數據，預測24小時內各項數值進入危險區域發生併發症機率，協助護理人員分配工作時間，重點掌握病患症狀，有效落實智慧照護及病人安全的雙重目標。

而台中榮總在尖端醫療領域也展現出色成果，有多項位居全國醫學中心第一，包括目前擁有最多複合式手術室的醫學中心，提供多樣尖端醫療技術環境進行手術。因此，由美國新聞週刊雜誌（Newsweek）與調研機構Statista合作進行的2025年全球最佳智慧醫院評比日前揭曉，在全世界28個國家，350所醫院被納入全球智慧醫院，台中榮總勇奪全球第99名最佳智慧醫院肯定。傅雲慶指出，台中榮總代表全國醫院首次進入全球百大最佳智慧醫院之列，證明台灣智慧醫療成果已受國際矚目。

嚴德發肯定台中榮總在智慧醫療推動上的深度與廣度，並讚許其持續以科技創新強化照護品質、引領國內智慧醫療發展。

中榮導入AI急性腎損傷預測輔助軟體，可根據監測病人生理數據，預測24小時內各項數值進入危險區域發生併發症機率，協助護理人員分配工作時間，重點掌握病患症狀。（記者吳哲宇翻攝）

台中榮總導入分院與榮家處理複雜病例的榮民總醫院，包括在嘉義分院建置台灣第一套遠距指導心導管手術系統5G遠程協作；在埔里分院整合運用視訊醫療、AR智慧眼鏡、遠程協作平台、5G企業專網，由中榮專科醫師遠距協助判讀影像、病歷、生理數據，進行急性腦中風的診斷治療；在彰化榮民之家，透過AR眼鏡搭配5G專網，提供榮家住民遠距醫療諮詢等。（記者吳哲宇翻攝）

中榮於2025年全球最佳智慧醫院評中勇奪全球第99名最佳智慧醫院。（記者吳哲宇翻攝）

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