台中榮總首創全自動軌道式智能檢驗室 亞洲最大丶單日可篩萬支

台中榮總首創全國唯一連結軌道系統，串聯各項生化檢驗項目，實現全自動化的智能檢驗。（記者吳哲宇攝）

2025/06/26 11:00

〔記者吳哲宇／台中報導〕台中榮總近年積極推動智慧醫療，更首創連結軌道系統，串聯各項生化檢驗項目，實現全自動化的智能檢驗，大幅提升效率，人力減少25%，檢驗總量年增加41.9萬筆，約成長10.4%，也大幅降低感染風險，確保醫事人員安全執業環境。

退輔會主委嚴德發近日視導台中榮總，嚴德發指出，台中榮總是中部地區唯一的公立醫學中心，也是全國最大遠距醫療中心，透過遠距醫療，就可以第一時間給人看病，從南投埔里，到嘉義分院等都可以第一時間快速照顧到急需看病的人；在醫療與科技結合方面，台中榮總也跟美國麻省理工學院合作，企業上則和輝達、宏碁等科技大廠合作，把科技的進步帶入了醫療，減輕了醫護人員的一些負擔。

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其中，台中榮總有著全國首創的連結軌道系統，串聯各項生化檢驗項目，實現全自動化的智能檢驗，只要病患抽完血，就會透過自動傳輸系統，透過傳送帶直接送到智能檢驗室，機器會依照檢體上的條碼進行自動分類，當完成後，就會放入冰箱，而一台冰箱可以容納1萬500支檢體，中榮共有3台，總計可以容納3萬1500支檢體。

而透過這套智慧流水線系統處理分類、儲存，也讓醫護人員容易找到所需檢體，過去檢驗室人員需要手動逐個搜尋檢體編號才能找到，耗費大量時間；現在檢體上都有條碼數據，經過系統掃描、儲存，檢驗室要哪一支檢體，系統就能直接將檢體經由傳送帶送給檢驗室。

中榮說明，現在透過智慧系統，僅60分鐘就可以完成檢驗報告，相較於過往需要等待數日，已經大幅減少等待時間。而連結軌道系統目前為全亞洲最大，結合了生化檢驗、血液檢驗、血液凝固檢驗等，每天約會處理8千到1萬支檢體，檢驗總量年增加41.9萬筆，約成長10.4%，不僅降低人員感染風險，也提升檢驗效率。

台中榮總有全國首創連結軌道系統，串聯各項生化檢驗項目，實現全自動化的智能檢驗，只要病患抽完血，就會透過自動傳輸系統送到智能檢驗室。（記者吳哲宇攝）

中榮的病患抽完血，檢體會透過自動傳輸系統送到智能檢驗室，機器會依照檢體上的條碼進行自動分類儲存。（記者吳哲宇攝）

退輔會主委嚴德發近日視導台中榮總智慧醫療成果。（記者吳哲宇攝）

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