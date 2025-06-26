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    五月天明登台大巨蛋！Q版大公仔現身北市街頭 觀傳局加碼旅宿優惠

    西門町遊客中心前冠佑公仔。（觀傳局提供）

    西門町遊客中心前冠佑公仔。（觀傳局提供）

    2025/06/26 11:05

    〔記者甘孟霖／台北報導〕天團五月天將於明天（27日）起連續三週末於台北大巨蛋開唱，台北市政府觀光傳播局攜手五月天，推出「公仔限時快閃活動」，即日起至7月31日，團員們化身Q版公仔，驚喜現身在台北市及周邊等6處觀光景點，歌迷可至西門町、行天宮等地捕捉身影；此外，也攜手多家旅宿業者推「憑票根享住宿或餐飲優惠活動」。

    觀傳局表示，6月27日起五月天連三週末開唱，北市府與主辦單位「相信音樂」規劃劃「公仔限時快閃活動」，選點5處台北市以及1處新北市景點，設置五月天團員公仔，打卡路線串聯成員過往生活、發跡的重要場域，讓粉絲走訪每站打卡留念，也帶領大家深入探索周邊的觀光魅力與在地美食，讓各地粉絲提前感受演唱會感動，走入五月天回憶當中。

    觀傳局介紹，設置景點包含對於五月天具重要紀念意義的「捷運大安森林公園站」，是五月天舉辦第一場演唱會舞台，也是與歌迷共築回憶的開端，民眾不妨至大安森林公園遊憩及野餐，享受城市綠地；瑪莎公仔坐落師大附中校門口，鄰近師大與永康街一帶，充滿人文氣息，更有許多巷弄美食，廣受國際旅客喜愛；怪獸公仔位於捷運行天宮站，周邊就是香火鼎盛的行天宮，可以祈福參拜或探索隱藏版傳統小吃，感受老台北獨特韻味。

    此外，冠佑公仔位於西門町遊客中心，西門町結合電影、潮流及藝術，是遊客必訪經典熱區；阿信公仔選在充滿日式風情的北投溫泉博物館周邊，與一旁地熱谷與溫泉巷弄相映成趣，來打卡同時，放慢腳步、感受城市的另一種悠閒氛圍；石頭公仔位於捷運淡水站，可直通淡水老街、紅毛城及漁人碼頭，是欣賞夕陽與海風的好去處。

    觀傳局長余祥說，接連多場演唱會於台北大巨蛋登場，觀傳局攜手多家旅宿業者推出「憑票根享住宿或餐飲優惠活動」，持票根入住指定旅館，最高可享住宿39折或館內酒吧加價購等專屬優惠，鼓勵外縣市歌迷們在台北住一晚，感受城市魅力。

    大安森林公園是五月天發跡舞台。（觀傳局提供）

    大安森林公園是五月天發跡舞台。（觀傳局提供）

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