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    宜蘭龜山島保安林命名 地名龜山島最高票勝出

    宜蘭龜山島保安林名稱票選出爐，以地名龜山島最高票勝出。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭龜山島保安林名稱票選出爐，以地名龜山島最高票勝出。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    2025/06/26 10:55

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕龜山島是宜蘭知名地標，林業及自然保育署宜蘭分署為島上162公頃的保安林舉辦命名活動，提供地名龜山島、傳說故事龜將軍、噶瑪蘭語海龜Penu等3個名稱開放投票，歷經半年3次票選統計，最終由地名龜山島以213票勝出。宜蘭分署表示，命名意義非凡，象徵保安林從編號轉化為文化資產的重要時刻。

    位於宜蘭縣頭城鎮龜山島編號第2707號的漁業保安林，自1916年編入，當年為了誘集漁群、增加漁業生產，以及作為航行目標與國防用途而編的保安林，歷經時代變遷，如今承載著生態保育與環境教育功能。

    宜蘭分署為賦予這片擁有百年歷史森林，更鮮明的在地識別與人文內涵而舉行命名活動，希望拉近和在地居民的距離，去年10月舉辦第1輪模擬投票，由海龜Penu獲得最高票，今年2月及6月接續2、3輪票選後，最終投票結果出爐，龜山島獲得213票、Penu119票、龜將軍95票。

    宜蘭分署還邀請龜山島社區發展協會理事長簡英俊及120位居民等人登島，透過命名公布、耆老導覽、文化交流及祭拜儀式等一系列互動行動，讓森林不僅有專屬命名，更蘊含溫度與情感，進一步深化對保安林的重視與認同。

    簡英俊曾在島上生活23年，並擔任過龜山里長，回想當年島上點滴，除有深厚情感外，更是大家一輩子「安身立命」的故鄉。他分享，此次帶著大家尋根意義非凡，見證保安林的正式命名，象徵地名的回歸與守護宜蘭人對這座島嶼深厚文化的情感。

    宜蘭分署為龜山島上162公頃的保安林舉辦命名活動，最後由地名龜山島勝出。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭分署為龜山島上162公頃的保安林舉辦命名活動，最後由地名龜山島勝出。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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