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    全國護理師爆離職潮 這家醫院500人擠破頭想進

    退輔會主委嚴德發（左）前往台中榮總視察醫療成果，右為中榮院長傅慶雲。（記者吳哲宇攝）

    退輔會主委嚴德發（左）前往台中榮總視察醫療成果，右為中榮院長傅慶雲。（記者吳哲宇攝）

    2025/06/26 10:36

    〔記者吳哲宇／台中報導〕台灣有超過30萬人擁有護理師證照，但工作條件惡劣，今年截至5月，全台已經有800多位護理師離職。在一片離職潮中，台中榮民總醫院不僅不受影響，甚至已有500位護理人員備取庫儲，只要有護理師離職，備取者一通電話就能來就職。

    台中榮總近年積極進行智慧醫療轉型，總統賴清德今年2月也曾前往視導，對中榮結合AI、資通訊與自動化科技提升醫療效能感到驚奇。這些醫療效能的提升，某種程度也代表醫院高層的經營理念，使台中榮總不受護理師離職潮影響。

    退輔會主委嚴德發日前視導中榮智慧醫療進度時，院長傅雲慶表示，醫界面臨的最大問題就是護理師缺工，而總統的11個健康台灣工項其中之一就是要改善醫療工作條件，目前中榮正在建設醫護宿舍，有單、雙人兩種房型，單人套房每個月只要1500元。

    此外，傅雲慶說，為提升護理師福利，中榮除在醫療棟設有愛心憩棧，免費提供咖啡甜點，院內星巴克也有提供護理師價格福利，慰勉護理師辛勞。不過他也笑說，由於醫護人員會顧忌在大庭廣眾休息會引來民眾批評，大多都自取甜點至員工區休息，因此中榮在員工區域也依然有為護理師設置憩棧。

    傅慶雲另指出，中榮也是少數全國醫院在護師節有舉辦活動的機構，更時常與中科工程師組織聯誼活動。對此，在全國醫院平均護理師離職率為12.5%的狀況下，中榮僅有約5%。

    傅慶雲強調，中榮更有500人的護理師備援名單，只要院內有護理師離職，一通電話，這些備取護理師就能馬上就職上班。

    退輔會主委嚴德發（右二）前往台中榮總視察醫療成果。（記者吳哲宇攝）

    退輔會主委嚴德發（右二）前往台中榮總視察醫療成果。（記者吳哲宇攝）

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