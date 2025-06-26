雲林斗南今早無預警停電 約2000受影響、醫院啟動發電機應急

斗南今天早上停電，福安醫院啟動發電機洗腎室機器正常運轉。（記者黃淑莉攝）

2025/06/26 10:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南鎮今（26）日上午9點左右突然停電，包括延平路、文昌路、永安路及大同路等多路段都停電，約有2000戶受影響，其中位在文昌路的福安醫院緊急啟動發電機，確保生命維持、檢查、電腦等設備正常運作，經台電派員查修在9點50分左右陸續復電。

停電範圍包括斗南鎮永安、文化、文昌、雲農、新生一、二路、五福二路、建國一、二路、福興、福德、中正、八德、禮文街，約有2000戶停電，因停電包括延平與福德、順安、興昌、自強、文昌路延線號誌不亮。

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9點多斗南溫度高達34、35度，突然跳電引起不少民眾抱怨，還有路口號誌燈不亮，險象環生。

斗南福安醫院主任祕書陳彥中指出，早上大約9點時突然跳電，發電機隨即啟動，維持呼吸照護病房、洗腎病房、復健科等機台及電梯正常運作，還有確保門診正常看診，但考量發電機電量電燈、冷氣則暫停運轉。

台電雲林區處表示，今天上午8點58分，斗南D/S南二十饋線（XW40）部份用戶停電中，緊急派員搶修中，上午9時50分陸續復電。

斗南今天早上大停電，延平路二段到文昌路口號誌不亮。（記者黃淑莉攝）

斗南今天早上突然停電約2000戶受影響，福安醫院緊急啟動發電機。（記者黃淑莉攝）

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