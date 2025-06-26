為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林斗南今早無預警停電 約2000受影響、醫院啟動發電機應急

    斗南今天早上停電，福安醫院啟動發電機洗腎室機器正常運轉。（記者黃淑莉攝）

    斗南今天早上停電，福安醫院啟動發電機洗腎室機器正常運轉。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/26 10:31

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南鎮今（26）日上午9點左右突然停電，包括延平路、文昌路、永安路及大同路等多路段都停電，約有2000戶受影響，其中位在文昌路的福安醫院緊急啟動發電機，確保生命維持、檢查、電腦等設備正常運作，經台電派員查修在9點50分左右陸續復電。

    停電範圍包括斗南鎮永安、文化、文昌、雲農、新生一、二路、五福二路、建國一、二路、福興、福德、中正、八德、禮文街，約有2000戶停電，因停電包括延平與福德、順安、興昌、自強、文昌路延線號誌不亮。

    9點多斗南溫度高達34、35度，突然跳電引起不少民眾抱怨，還有路口號誌燈不亮，險象環生。

    斗南福安醫院主任祕書陳彥中指出，早上大約9點時突然跳電，發電機隨即啟動，維持呼吸照護病房、洗腎病房、復健科等機台及電梯正常運作，還有確保門診正常看診，但考量發電機電量電燈、冷氣則暫停運轉。

    台電雲林區處表示，今天上午8點58分，斗南D/S南二十饋線（XW40）部份用戶停電中，緊急派員搶修中，上午9時50分陸續復電。

    斗南今天早上大停電，延平路二段到文昌路口號誌不亮。（記者黃淑莉攝）

    斗南今天早上大停電，延平路二段到文昌路口號誌不亮。（記者黃淑莉攝）

    斗南今天早上突然停電約2000戶受影響，福安醫院緊急啟動發電機。（記者黃淑莉攝）

    斗南今天早上突然停電約2000戶受影響，福安醫院緊急啟動發電機。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播