今明午後防雷雨、冰雹！ 鄭明典：「冷心低壓」已籠罩台灣上空

鄭明典指出，冷心低壓已籠罩台灣上空，恐帶來強烈對流。（擷取自鄭明典臉書）

2025/06/26 11:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（26）日全台持續高溫炎熱，局部地區氣溫恐突破攝氏37度，外出應做好防曬並多補充水分。同時，受「高空冷心低壓」影響，今明兩天大氣不穩定度升高，午後強對流雲系恐快速發展，可能伴隨雷陣雨、強風，甚至出現冰雹現象。

前氣象局（署）長鄭明典今（26）日在臉書發文表示，根據上午8時的預測圖顯示，冷心低壓的高層冷空氣範圍已經涵蓋台灣上空。高層冷心低壓本身為下沉運動區，下沉運動會在底部形成逆溫層，有抑制對流發展的作用；但是上層冷、下層暖的結構又會增加對流不穩度。

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鄭明典提到，當高層冷心低壓在海面上時，通常會帶來晴空，因為下沉運動有抑制對流發展的作用；但是當冷心低壓一到島嶼或陸地上，只要午後對流機制突破逆溫層，對流不穩度釋放，那就會帶來強烈的對流。

中央氣象署指出，「冷心低壓」常見於夏秋季的洋面上空，但在一般的地面天氣圖上是看不到的，因為它躲在約5公里以上的空中，其中最明顯的位置大約會在10公里左右的高空。它是個在高空逆時鐘旋轉的渦漩，由於中心溫度較周圍更低，故被稱為「冷心低壓」。

氣象署說明，冷心低壓不易在可見光或紅外線雲圖中直接觀察，需依靠「水氣頻道雲圖」才能清楚辨識。冷心低壓接近時，高空的溫度將會降低，擴大地面到高空的溫差，促使對流發展更旺盛，因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹出現。

此外，氣象署補充，雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會出現向地面發展、進而誘發出地面氣旋（如熱帶性低氣壓或颱風）的現象。

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