福智打造古坑心靈生態村 未來擬申請登錄全球永續社區

福智教育園區周邊依循「生活、生產、生態、生命」四生理念，結合有機與友善農業區，打造人與自然和諧共生的理想環境。（福智文教基金會提供）

2025/06/26 09:36

〔記者林曉雲／台北報導〕福智教育園區設有小學至佛教學院的完整教育體系，福智文教基金會今（26日）說明，將擴展為各年齡層的終身學習教育園區，周邊規劃有機與友善農業區，以教育為本從「終身學習園區」走向「古坑心靈生態村」，結合斗南菩提新村與周邊社區，未來考慮申請登錄為全球永續社區（GEN），期望互助共好精神，從台灣出發，向世界發展，在國際生根。

根據國發會資料，台灣已於今（2025）年邁入「超高齡社會」；內政部統計也顯示，2023年單人戶占比達36%，獨居長者超過61萬戶，顯示家庭支持日漸薄弱；另失智人口亦快速成長，預估今年將突破40萬人，照護需求日益迫切。

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福智團體創辦人日常老和尚於30多年前提出融合教育、關懷與生活實踐的社區建設計畫，從福智教育園區的終身學習理念出發，逐步發展為融合照護倫理、生態永續與心理成長的「古坑國際心靈生態村」，積極重建人際信任與共好社區網絡。

福智佛教學院校長如得法師指出，需要的不只是知識，而是回歸心靈本質的實踐場域。福智僧團清幢法師則說明，「古坑國際心靈生態村」構想，源自創辦人日常老和尚以美國 Loma Linda（以醫療為核心的小鎮）為藍本，提出打造一個以教育為主體、融合慈悲精神與生活的「福智村」構想。

台灣心靈生態村協進會理事長、福智佛教學院副校長曾旭正表示，透過團隊整合福智教育園區與周邊農村社區，強調以「以居民為師、培力培福、先利益後接引」為核心，透過長期陪伴與深度互動，重建有溫度的「放伴社區」，推動共照、共餐、共乘、共購等互助機制，打造無血緣共融的大家庭。

「古坑國際心靈生態村」重建人際信任與共好社區網絡。（福智文教基金會提供）

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