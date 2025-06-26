金牌農村宜蘭朝陽促有機 日本取經深化台日永續農業

宜蘭蘇澳朝陽社區種植逾6千顆苦茶樹，推動「綠金產業」友善契作，獲在地企業「茶籽堂」力挺，保價收購並研發多項產品。（宜蘭縣政府提供）

2025/06/26 09:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕獲得農業部第3屆金牌農村殊榮的宜蘭蘇澳朝陽社區，打造全台第一個以社區主導的有機促進區，與地方共生的實踐典範，吸引日本山形縣飯豐町率團取經，並簽署農村國際合作備忘錄，未來計畫推動台日青農短期交流，深化2地永續農業。

朝陽社區在社區發展協會引領下，主導的有機促進區驚艷全台，另成立觀光據點「朝陽小舖」，推出咖啡品牌「浪速18」，還搭配農漁體驗遊程，展現宜蘭農村創生的豐碩成果。

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朝陽也種植逾6千顆苦茶樹，推動「綠金產業」友善契作，獲在地企業「茶籽堂」力挺，除簽訂保價收購生果加工製油，還開發其他洗沐用品，協助行銷推廣，推動永續農業的經驗，及攜手企業共生的努力，深獲農業部肯定，成為各農村借鏡。

宜蘭縣於2017年和日本山形縣締結為友好城市，長期針對農業與觀光議題交換意見，並達成多項合作共識，今年代理縣長林茂盛率團訪日交流後，飯豐町副町長西嶋康平率「飯豐町臺灣產業聯繫調查團」回訪，並鎖定朝陽社區進行深度合作。

調查團表示，飯豐町位於山形縣西南部，擁有豐沛水源與肥沃土壤，是日本知名的稻米與日本酒產地，致力推廣永續農業，期望透過簽署合作備忘錄，開啟台日農業、觀光與文化的深度交流，展現農村創生潛力。

宜蘭縣政府農業處長李新泰說，備忘錄涵蓋農業技術交流、觀光互惠推廣、文化教育合作與生態永續實踐等4大面向，未來將共同設計跨國農村旅遊行程，舉辦工作坊與文化展演，並推動農業青年的短期交流計畫，促進雙方農村在人才、經驗與創意上的共學與共創。

朝陽社區村長李順義說，社區從早年發展山邊步道與生態導覽，到如今打造品牌並與國際接軌，是多年努力的成果，期待未來與飯豐町持續深化合作，為農村帶來新生命，備忘錄的簽署，更象徵宜蘭與山形攜手邁向農村永續發展新里程，也展現地方行動連結國際、共創雙贏的合作典範。

朝陽社區在社區發展協會引領下，主導的有機促進區驚艷全台，另成立觀光據點「朝陽小舖」，展現宜蘭農村創生的豐碩成果。（宜蘭縣政府提供）

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