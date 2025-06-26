為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    金牌農村宜蘭朝陽促有機 日本取經深化台日永續農業

    宜蘭蘇澳朝陽社區種植逾6千顆苦茶樹，推動「綠金產業」友善契作，獲在地企業「茶籽堂」力挺，保價收購並研發多項產品。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭蘇澳朝陽社區種植逾6千顆苦茶樹，推動「綠金產業」友善契作，獲在地企業「茶籽堂」力挺，保價收購並研發多項產品。（宜蘭縣政府提供）

    2025/06/26 09:10

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕獲得農業部第3屆金牌農村殊榮的宜蘭蘇澳朝陽社區，打造全台第一個以社區主導的有機促進區，與地方共生的實踐典範，吸引日本山形縣飯豐町率團取經，並簽署農村國際合作備忘錄，未來計畫推動台日青農短期交流，深化2地永續農業。

    朝陽社區在社區發展協會引領下，主導的有機促進區驚艷全台，另成立觀光據點「朝陽小舖」，推出咖啡品牌「浪速18」，還搭配農漁體驗遊程，展現宜蘭農村創生的豐碩成果。

    朝陽也種植逾6千顆苦茶樹，推動「綠金產業」友善契作，獲在地企業「茶籽堂」力挺，除簽訂保價收購生果加工製油，還開發其他洗沐用品，協助行銷推廣，推動永續農業的經驗，及攜手企業共生的努力，深獲農業部肯定，成為各農村借鏡。

    宜蘭縣於2017年和日本山形縣締結為友好城市，長期針對農業與觀光議題交換意見，並達成多項合作共識，今年代理縣長林茂盛率團訪日交流後，飯豐町副町長西嶋康平率「飯豐町臺灣產業聯繫調查團」回訪，並鎖定朝陽社區進行深度合作。

    調查團表示，飯豐町位於山形縣西南部，擁有豐沛水源與肥沃土壤，是日本知名的稻米與日本酒產地，致力推廣永續農業，期望透過簽署合作備忘錄，開啟台日農業、觀光與文化的深度交流，展現農村創生潛力。

    宜蘭縣政府農業處長李新泰說，備忘錄涵蓋農業技術交流、觀光互惠推廣、文化教育合作與生態永續實踐等4大面向，未來將共同設計跨國農村旅遊行程，舉辦工作坊與文化展演，並推動農業青年的短期交流計畫，促進雙方農村在人才、經驗與創意上的共學與共創。

    朝陽社區村長李順義說，社區從早年發展山邊步道與生態導覽，到如今打造品牌並與國際接軌，是多年努力的成果，期待未來與飯豐町持續深化合作，為農村帶來新生命，備忘錄的簽署，更象徵宜蘭與山形攜手邁向農村永續發展新里程，也展現地方行動連結國際、共創雙贏的合作典範。

    朝陽社區在社區發展協會引領下，主導的有機促進區驚艷全台，另成立觀光據點「朝陽小舖」，展現宜蘭農村創生的豐碩成果。（宜蘭縣政府提供）

    朝陽社區在社區發展協會引領下，主導的有機促進區驚艷全台，另成立觀光據點「朝陽小舖」，展現宜蘭農村創生的豐碩成果。（宜蘭縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播