紫外線破表！炎熱高溫恐破37度 高空冷心低壓移入防午後雷雨

氣象專家指出，今天各地高溫炎熱，包含大台北、中南部近山區及花蓮等，局部地區易有37度或以上高溫，且紫外線有機會達到過量或危險等級，提醒民眾外出預先做好防曬並多補充水分。（資料照）

2025/06/26 08:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今天各地高溫炎熱，包含大台北、中南部近山區及花蓮等，局部地區易有37度或以上高溫，且紫外線有機會達到過量或危險等級，提醒民眾外出預先做好防曬並多補充水分。專家也提醒，今明因「高空冷心低壓」移入，大氣不穩定度提高，午後對流增強；週六至下週一台灣附近水氣增多，午後對流略增強、影響範圍略擴大。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今天受偏南風影響，各地高溫炎熱，白天普遍可以來到32至36度之間；尤其是大台北、中南部近山區及花蓮地區，局部易有37度或以上高溫出現的機率。白天包含台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市為橙色燈號；屏東縣、花蓮縣則為黃色燈號，都須加強注意防範。

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「林老師氣象站」提到，今日近中午前後（早上10時至下午2時；其中11時至下午1時，更為高峰時段），紫外線最強，有機會達到過量，甚至危險等級，曝曬數分鐘內，皮膚就可能受傷，外出籲請預先做好防曬並多補充水分，確保安全。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明2天各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但因「高空冷心低壓」移入，大氣不穩定度提高，午後對流增強，並有延續至夜間的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部23至36度、南部24至37度、東部22至36度。

吳德榮表示，週六至下週一各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大；仍應注意氣象署發布的即時訊息。下週二、三水氣減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。至於下週四以後的天氣，是否受到熱帶系統干擾？仍須持續觀察。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，南海的熱帶低壓將於今、明2天將通過海南島、雷州半島、再進入大陸，對台無影響。

另外根據最新歐洲系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面「輕颱」存在的機率第7天（下週三）為20%，台灣東方海面則在第9、10天（下週五、六）緩慢提高至30%，顯示其未來動向「不確定性」很大。至於最新美國系集模式也呈現非常分歧、如「天女散花」的模擬路徑，由於各國模式還會再調整，具體發展仍應耐心觀察。

「林老師氣象站」提到，今日近中午前後紫外線最強，有機會達到過量，甚至危險等級，曝曬數分鐘內，皮膚就可能受傷，外出籲請預先做好防曬並多補充水分，確保安全。（圖擷自臉書）

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