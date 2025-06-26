南投之美短片創作比賽 首獎5萬元等你來拿

南投舉辦短影音創作比賽，讓民眾透過影音詮釋心目中美麗的南投意象，圖為合歡山杜鵑花季日出美景。（南投縣政府提供）

2025/06/26 07:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣地處台灣中心，擁有好山好水及深厚文化底蘊，為鼓勵民眾用鏡頭重新詮釋南投的多樣美麗風貌，舉辦「南投48拍-短影音限時創作賽」，只要拍攝30至90秒的創意短影音，詮釋心目中美麗的南投意象，就有機會挺進決賽，獲得挑戰48小時創作的門票，爭奪5萬元首獎！

縣府新聞及行政處長蔡明志指出，徵件主題不限形式與風格，創作者可透過人物敘事、創意轉場或生活片段，展現創作者心中的南投意象，並鼓勵融入「環保」、「創新」、「永續」等理念，讓創作不只美，更具社會意義。

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蔡明志表示，此次比賽分為初賽及決賽，初賽階段即日起開始徵件至7月30日截止報名，每人每隊不限投稿件數，凡參加初賽作品經審查符合徵件規範者，即有機會抽中超商禮券500元（共13名）。順利晉級並全程參與決賽的8支隊伍，則可各獲得8000晉級獎金。決賽將由專業評審選出首獎1名、二獎1名及三獎1名，分別可獲得5萬元、3萬元及1萬5000獎金，另佳作5名，各3000元獎金。

蔡明志強調，此次以「南投48拍」為主題，進行一場兼具創意與挑戰的限時創作影像賽事，名稱靈感來自音樂與電影的節奏語彙「拍」，不僅象徵著創作的節奏感與時間壓力，也呼應電影拍攝的「開拍」精神；數字「48」則代表決賽賽制的時間限制，48小時內必須完成短片構思、拍攝與剪輯，融合時間與節奏的概念，展現時間壓力下的創意極限，歡迎影像專業人士、熱愛拍片的學生，或是對地方文化有獨到見解的在地創作者踴躍參加，創造令人驚豔的故事。

活動簡章與報名詳情請至獎金獵人活動頁面查詢。

南投擁有山林之美，縣府舉辦短影音創作比賽，讓民眾透過影音詮釋心目中美麗的南投意象。（南投縣政府提供）

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