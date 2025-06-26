為找車位抓狂？王功漁火節彰化火車站直達專車 不用錢20分一班

2025王功漁火節將於本週六（28）和週日（29）在彰化芳苑王功漁港登場，為方便民眾前往，縣府提供免費接駁服務，鼓勵大家多搭乘大眾運輸交通工具，避免找不到車位影響心情。（縣府提供）

2025/06/26 07:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕暑假快到了，一年一度的王功漁火節將在本週六（28日）、週日（29日）登場，地點就在彰化芳苑王功漁港。為了讓大家更方便參加，彰化縣政府今年安排了免費接駁車，不管是從彰化火車站出發，還是到活動會場附近移動，都有接駁車可以搭，就是希望讓大家輕鬆出遊、不用煩惱交通問題。

縣府表示，今年安排了彰化火車站直達專車，從彰化火車站前出發，每20分鐘一班車；到了福海宮後，想回程的話，尖峰時間是每15分鐘一班，離峰時間則是每30分鐘一班，非常方便。抵達王功後則可轉乘區間接駁車，在福海宮、活動停車場（也就是王功美食街）、重興海鮮樓到王功漁港之間，都有接駁車來回行駛。接駁時間為活動期間的早上9點到晚上10點，不過要注意，晚上8點以後接駁車僅接送離場旅客，不再載客進場。

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去年活動吸引50萬人次朝聖，今年盛況可期。民眾若不想塞車找停車位，縣府建議大家多搭乘大眾交通工具或接駁車，省時又省力。只要坐火車到彰化火車站，再搭接駁車到王功，或是從彰化市搭員林客運前往王功，直接在福海宮下車就能抵達現場。如果想先到鹿港或二林地區走走，再到王功，也可以先搭彰化客運到鹿港或二林，再轉員林客運往王功，一樣能到福海宮。

今年王功漁火節活動超級豐富，從早到晚都有節目，還邀請動力火車、宇宙人、Ozone、向蕙玲、PIZZALI等超強卡司接力開唱，現場還有煙火秀、美食市集、氣墊樂園、祈福法會、海洋音樂會，甚至還會送出限量小禮物和電動機車等抽獎好康。更多詳細資訊，可上活動官網查詢。

縣府為服務搭乘大眾運輸工具的遊客，今年王功漁火節特別在彰化火車站前安排免費直達專車，每20分一班，歡迎利用。（記者張聰秋攝）

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