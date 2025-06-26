06/26 各報重點新聞一覽

新店罷團「拔羅波」領銜人吳柏瑋（中）到新北市選委會補件，議員陳永福（右）陳乃瑜（左）陪同。（記者翁聿煌攝）

2025/06/26 06:37

自由時報

罷免羅明才 補件2040份 罷團遭黑道威脅 警政署長：嚴查嚴辦

發起罷免新北市國民黨籍立委羅明才的公民團體「拔羅波」，距離第二階段連署書達標門檻尚缺五六四份，領銜人吳柏瑋與罷團成員昨補送二○四○份補件數至新北市選委會。由於領銜人吳柏瑋日前傳出遭受黑道威脅，他昨天送件時強調無所畏懼，盼順利審核通過，趕上第一波罷免投票，讓新店民眾擁有免於黑道威脅的自由。

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警察勳獎章加發退休金 今年就適用

為激勵警察人員士氣，內政部日前預告修正警察勳章、獎章加發退休金標準草案，其中獎章加發退休金，全部提高一．五倍，中山勳章從八萬元提高至廿萬元，執法有貢獻的一等獎章，更從一萬二五○○元提高為五萬元，增加三倍之多，修正案溯自今年一月一日施行。

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台灣米輸日 今年上看萬噸 農業部長陳駿季：推契作打長期市場

台灣米品質佳，農業部長陳駿季昨在台北國際食品展見證米屋智農公司和日本Central株式會社簽署稻米採購意向書，台灣米已逐步站穩日本市場。

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聯合報

伊朗表態 願上談判桌…美放話：重建核設施會再攻擊

美國總統川普25日宣稱伊朗核設施已徹底被毀，其核計畫倒退數十年，並非如一些報導所說只造成輕微損失。川普並威脅，伊朗若重建濃縮鈾計畫，美國會再度攻擊。但他也說，相信伊朗想要重建，不會重建核設施，而是走向外交和解，願上談判桌解決問題。

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最強亞幣…台幣收29.391元 創3年新高

以伊停火帶動市場避險情緒降溫，美元指數走跌，非美貨幣翻漲。熱錢匯入帶動台幣匯率昨盤中勁升至廿九點三五二元，中央銀行尾盤進場調節，以升值一點四五角、廿九點三九一元作收，穩居最強亞幣。台幣連兩天累計升值三點四三角，匯價創逾三年新高。

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中國時報

7月定錨國家團結月 在野轟升高衝突

總統府26日將召開全社會防衛韌性第四次委員會議，宣布今年漢光演習首度結合城鎮韌性演習，並把7月定錨為「國家團結月」，由於適逢大罷免前夕，在野陣營質疑動機不單純，批賴清德總統不僅高喊「打掉雜質」，又透過演習營造緊張氛圍，種種行為皆像選戰操作，刻意升高衝突對立，替大罷免添柴火。

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若無千億撥補 10月電價將漲5％

經濟部長郭智輝25日於立法院經濟委員會上表示，若撥補台電1000億元最終無法獲得立法院同意，9月召開電價費率審議會，電價將沒有不漲的理由。經濟部內部透露，如果沒有千億補貼，10月電價將提出調漲5％方案，民生與工業共1450萬戶全都要調。

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激勵警察人員士氣，內政部日前預告修正警察勳章獎章加發退休金標準，其中獎章加發退休金，全部提高1.5倍。（資料照）

米屋智農公司和日本Central株式會社簽署稻米採購意向書。（記者楊媛婷攝）

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