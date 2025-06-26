紫外線達危險等級！今高溫飆36度 午後西半部慎防雷雨

中央氣象署表示，今天中午前後紫外線偏強，達過量甚至危險等級。（資料照）

2025/06/26 06:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（26日）天氣與昨天類似，各地大多為晴到多雲，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，南部地區及中部以北山區易有大雨出現，伴隨雷擊及強陣風，且西半部雨勢可能會持續較晚。

氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍可以來到32至35度，尤其大台北、中南部近山區及花蓮局部易有36度以上高溫出現，且近中午前後紫外線偏強，達過量甚至危險等級，外出請做好防曬並多補充水分；至於各地低溫約25至27度。

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離島方面，澎湖為晴時多雲28至32度；金門為晴時多雲27至32度；馬祖為多雲27至31度。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

明天（27日）各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。清晨西半部地區仍有局部短暫陣雨。

28日至7月1日南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，29日、30日中部地區亦有局部短暫陣雨，中南部地區並有局部較大雨勢發生機率。

7月2日各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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