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    代管澄清湖只是第一步 高市府：打造中高雄最大水綠遊憩公園

    高雄市政府7月1日起將正式代管澄清湖風景區。（高市府提供）

    高雄市政府7月1日起將正式代管澄清湖風景區。（高市府提供）

    2025/06/26 00:15

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府7月1日起正式代管澄清湖風景區，從原本只有高雄市民免費入園，擴大為全國遊客都免費；市府指出，後續將結合高雄高爾夫球場、雙湖公園，打造中高雄地區最大規模的水綠遊憩公園。

    市府說明，7月1日起開放時段將參照現行自來水公司每週一休園規定，並根據季節進行調整，夏季為清晨5點至傍晚6點，冬季則為清晨5點至傍晚5點30分，開放時間若有所調整，將另行公告。

    入園汽機車停車費用將依原費率收取，並加強園內環境植栽整理綠化、道路整平、人行動線優化，除改善現有8處停車場，另再新增4處停車場，其中，大門西側及文前路旁的園區外機車停車場將於7月1日同步完工啟用，後續會根據實際情況調整交通動線及停車措施。

    工務局長楊欽富表示，為進一步提升澄清湖遊園品質，市府各局處密切合作，從多方面著手進行環境整理與設施改善，公園處自5月起逐步清理去年颱風後殘留枯枝及雜木，並優化植栽修剪與園區綠美化，同時加強清洗澄清湖大門與入口階梯，並修繕園內既有的烤肉與泡茶區設施並新增植栽，為遊客提供更為舒適宜人的休憩空間。

    公園處及道工處拆除松藝路圍牆鐵欄杆及整理植栽，增加視野通透性並與提升整體景觀綠化，也同步進行園區道路整平與環湖步道改善，另與水利局合作於年底前完成文前路、環湖路及大埤路的環湖人行步道改造，將提升遊客的行走安全與便捷性。

    目前也進行全新指標導覽系統改善作業，可為遊客傳達更直觀的園區資訊；環保局則負責園區的清潔工作，從旗幟整理到雜物清理，局處總動員，全方位提升園區環境品質。

    市府各局處已啟動整合規劃，後續將澄清湖結合圓山綠地、鳥松濕地、高雄高爾夫球場、雙湖公園，打造中高雄地區最大規模的水綠遊憩公園。

    澄清湖大門進出動線重新調整。（高市府提供）

    澄清湖大門進出動線重新調整。（高市府提供）

    松藝路圍牆拆除。（高市府提供）

    松藝路圍牆拆除。（高市府提供）

    園區內道路平整區。（市府提供）

    園區內道路平整區。（市府提供）

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