「芒果界二哥」進入產季！南化農會收購金煌力拚外銷

南化區農會啟動金煌芒果的收購作業。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/25 23:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在台南市南化區栽種面積僅次於愛文的金煌，被戲稱是「芒果界二哥」，正值產季，農會啟動，配合貿易商，出口香港、新加坡，甚至紐西蘭作業，協助搶攻外銷市場。

南化的芒果產地超過1290公頃，躋身國內前3大產地，而金煌的面積僅次於愛文，也是每年農會重點推廣的品種。

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南化區農會總幹事溫進添指出，與愛文一樣，金煌今年也受到氣候因素影響，產量僅剩3成左右，目前單日到貨約5公噸，不若以往同期。

依照現階段的集貨狀況，南化區農會評估今年協助金煌運銷的工作，有可能提早截止，收購總數量推算僅30公噸，是以往平均的五分之一，顯見嚴重減產的程度。

溫進添提到，物稀為貴，目前未人工催熟的各等級收購均價每台斤24元，比去年同期增加近5成，市場行情雖好但供貨不足，農民也無奈。

溫進添指出，現階段採收的金煌，都是中、晚花果，雖然減產，每粒都來到7、800公克，份量十足，品質也不錯，尤其甜度，比去年更好。

溫進添說，出口紐西蘭的金煌，要比照愛文，必須先蒸熱處理，因此供貨前要進行人工催熟。

至於外銷到新加坡的金煌，若是採船運方式，時間10天至2週，供貨「青果」即可，搭乘飛機的話，僅需3日就能抵達，也同樣要人工催熟。

金煌芒果進入產季，南化區農會啟動收購，協助外銷。（記者吳俊鋒攝）

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