仲夏摘星趣 台南天文嘉年華週六登場

台南天文嘉年華週六熱鬧登場。（南市教育局提供）

2025/06/25 22:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南天文嘉年華「南瀛仲夏摘星趣」活動，將於本週六登場，當天系列活動從上午起就熱鬧登場，並規劃星景攝影展、天文知識探險家科學講座等多元體驗，還有最吸睛的「摘星市集」，市政府邀請各地親子一起來參加。

市長黃偉哲表示，台南天文嘉年華是每年南台灣天文推廣的重大活動，期間有受到天文迷注目的8月12日英仙座流星雨、9月8日月全食觀測活動，不容錯過。

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黃偉哲說，今年更推出「時空探險王」任務集章，串聯南瀛天文館、台南市立博物館、山上花園水道博物館、兒童科學館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區等6間特色博物館，持著活動專屬集章護照完成任務，就有機會獲得豐厚獎品，包含Nintendo Switch 2、iPad等多項好禮提供抽獎。

南瀛仲夏摘星趣活動的摘星市集，集結在地小農、社區組織及跨域博物館等超過30個特色攤位，打造結合美食、手作、農產與天文科普的星光盛會。

市府教育局長鄭新輝提到，南瀛天文館開館迄今推出的天文推廣課程不計其數，而天文嘉年華系列活動也推陳出新，今年有好玩的夜宿營隊課程、火星基地實驗室DIY手作課程，透過相關原理介紹，在飛天遁地間了解科學家探索宇宙的秘辛。

開幕活動當天還有「星景攝影展」開幕講座、「天文知識探險家」科學講座，邀請大小朋友一起踏上宇宙探索的奇幻旅程。

南瀛天文館長何秋蓮指出，開幕當天還有精彩的舞台表演，以及兼具趣味與學習的闖關活動，提供體驗，加上遊戲闖關、集章等，配合好康優惠，歡迎親子去襄盛舉。

台南天文嘉年華週六在南瀛天文館熱鬧揭幕。（南市教育局提供）

台南天文嘉年華週六熱鬧登場。（南市教育局提供）

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