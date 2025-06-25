「南得極品」亮相台北食品展 國際買家聚焦客製化特色

台南以「南得極品」品牌進軍2025台北國際食品展。（台南市府提供）

2025/06/25 22:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台北國際食品展今（25）日於南港展覽館二館開幕，今年台南市以「南得極品」品牌形象參展，攜手19家在地優質業者與農會，共同組成「台南館」，展出包括農產、水產、加工食品與機能食品等多元產品，首日即吸引眾多國內外買主關注，展現高度市場潛力。

南市副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席開幕式，葉澤山特別提到，近年在農業部協助下，台南積極拓展國際市場，尤其近來歐盟開放芒果與番石榴進口，更凸顯台灣在蒸熱、冷藏與檢疫等技術層面優勢，期盼參展廠商持續深耕再創佳績，讓世界看見台南、看見台灣。

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農業部長陳駿季表示，台灣業者最為人稱道的，莫過於有客製化能力，能針對買家需求客製化產品，期盼透過實體展示、線上訂單等多元方式，吸引更多各國買家採購。

今日台南館開幕活動，聯手主廚張克勤及樂天女孩成員熊霓、筠熹，運用鹽水農會的鹽水意麵、麻豆農會的柚香和風沾醬、新市區農會的毛豆、綠品國際的鳳梨與芒果，以及萊鯷生物科技的虱目魚等，共同製作創意料理—繽紛鮮菓柚子毛豆魚冷麵，端出台南農產在料理應用上的多元性與特色。

「台南館」主展區匯聚10家品牌與單位特色產品，聯合展區則展示越光米、黑豆、毛豆、菱角、虱目魚鬆、柚子乾、果乾與東山咖啡等台南在地風味。系列活動包括6月26日、27日邀請「美姬瑜伽營養師–嚴美瑜」現場示範運用台南在地食材「吃出健康」，6月28日則由人氣美食網紅「特盛吃貨艾嘉」開箱多款「南得極品」商品，品嚐台南道地好滋味。

「台南館」展出農產、水產、加工食品等多元產品。（台南市府提供）

「台南館」聯合展示六大農會產品包括越光米、日曬意麵等。（台南市府提供）

台南市副市長葉澤山（右2）代表出席開幕式。（台南市府提供）

台南市府攜手19家在地優質業者與農會，共組「台南館」參展。（台南市府提供）

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