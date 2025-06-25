「金門秘境時光機」4大亮點、3條遊程 免費體驗限量210名額

「金門秘境時光機」活動有3組趣味且極具話題性的打卡點，其中「巨大公仔盒」打卡裝置率先亮相。（記者吳正庭攝）

2025/06/25 22:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，配合交通部觀光署「台灣觀光100亮點、捲動國旅方案」將金門縣列為10月亮點主打星之一，縣府將於8月15日至10月31日推出「金門秘境時光機」主題，聚焦金門莒光樓、山后民俗文化村、建功嶼、經武酒窖4大亮點景點的3大免費軍事旅遊體驗遊程，有210個名額，報名時間近期在活動官網公布。

縣府觀光處指出，「金門秘境時光機」是希望藉由軍事體驗活動，吸引遊客探索金門這片充滿故事的土地，走進金門的軍旅時光。

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三大軍旅體驗遊程包括走訪金門山后民俗文化村、獅山砲陣地的「Boom!砲力全開」；融合微醺體驗與坑道探索的「防不勝防!坑道大探索」；涵蓋延平公園行軍互動體驗及建功嶼的生態導覽「登島吧!莒光任務特攻隊」。完成遊程體驗即可獲得專屬紀念證書，報名時間近期公告於官網。

觀光處指出表示，活動有3組趣味且極具話題性的打卡點，其中「巨大公仔盒」打卡裝置25日率先亮相，將推出「打卡送好禮」，有專屬「金門秘境時光機」的紀念。

觀光處表示，4大亮點、3大遊程已有業者包裝旅程，200多家旅行社共同行銷。正協調在地業者串聯食、宿、遊、購、行等產業，整合出多元遊程優惠方案。包括報名時間等更多金門秘境時光機資訊，將陸續公告於活動官網，遊客也可追蹤「樂遊金門」臉書粉絲頁。

今日活動現場有資深導遊說，已有多名遊客反映，縣府觀光政策失焦，甚至有點像城鎮韌性演習「有想定、無腳本」，發展觀光無章法？是縣長陳福海打造金門為國際觀光島嶼的想法跑得太快？還是幕僚腳步跟不上？就像今天的「4大亮點」遊程，擔心又只變成島內假日親子遊。

金門縣副縣長李文良（站者左七）率觀光部門及業者宣布，縣府將於8月15日至10月31日推出「金門秘境時光機」主題，聚焦金門莒光樓、山后民俗文化村、建功嶼、經武酒窖4大亮點景點的3大免費軍事旅遊體驗遊程。（記者吳正庭攝）

「金門秘境時光機」主題，聚焦金門莒光樓、山后民俗文化村、建功嶼、經武酒窖4大亮點景點的3大免費軍事旅遊體驗遊程。（金門縣政府提供）

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