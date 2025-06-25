為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    工研院結合在地企業 智慧農機台南亮相

    台南市長黃偉哲實際操作農用機器人。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲實際操作農用機器人。（台南市府提供）

    2025/06/25 21:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南在地企業與工研院六甲院區研發智慧農機，包括智慧割草機器人、農用噴霧履帶載具、電動搬運履帶車、雞舍巡檢機器人，今（25日）在永華市政中心旁西拉雅廣場，展示台灣智慧農機發展實力。

    賴清德總統發展智慧機器人產業的願景，行政院已拍板全國第1個機器人產業聚落選定在柳營科技工業區，市長黃偉哲率市府局處主管，聆聽在地業者解說，同時研討如何運用於市政，選定疏濬除草、廳舍巡檢、農舍消毒三項領域進行應用，希望在解決缺工問題的同時，也提升市府勤務執行效率。

    現場體驗操作包括能遠端遙控的割草機器人、能載重達300公斤的搬運機器人、能噴水與藥的噴霧機器人，以及能以紅外線偵測生命體、辨識影像的機器人。這些機具可讓一些市政庶務省力省時，例如割草、除草、物品運送，甚至協助夜間警衛進行樓層巡檢等，都可利用遙控機器人。

    養雞場的巡檢機器人，則可透過紅外線儀器偵測雞隻的溫度，來判斷雞瘟或死雞的情況。黃偉哲表示，可將類似技術應用在公共廳舍的維安，協助判別是否有可疑人士出入，確保民眾與市府員工安全，未來市府將與業者進一步合作與研討應用層面。

    川介企業總經理吳介天說，公司本業是做鈑金與金屬加工，因受到疫情與關稅影響，所以接受工研院六甲院區輔導，轉型製造智慧農機，例如水霧履帶車，已經在大內區的木瓜田服役，原本老農必須揹著數10公斤的水桶進行噴灑，現在履帶車可載運200公斤以上的水桶，農友只需用遙控器就可在田間進行澆灌，不僅減輕肩上負擔，細緻的水霧也讓木瓜田產量提升，創造青年返鄉務農的誘因。

    吳介天表示，在工研院輔導下，智慧農機相關零組件都以台南或本土產品為主，目前已進行到第3代的智慧農機開發，並在日本與台灣同步進行農業場域實證。

    水霧履帶車協助田間作業，減輕農夫負重。（台南市府提供）

    水霧履帶車協助田間作業，減輕農夫負重。（台南市府提供）

    台南企業與工研院合作研發本土智慧農機。（台南市府提供）

    台南企業與工研院合作研發本土智慧農機。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播