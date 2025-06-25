工研院結合在地企業 智慧農機台南亮相

台南市長黃偉哲實際操作農用機器人。（台南市府提供）

2025/06/25 21:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南在地企業與工研院六甲院區研發智慧農機，包括智慧割草機器人、農用噴霧履帶載具、電動搬運履帶車、雞舍巡檢機器人，今（25日）在永華市政中心旁西拉雅廣場，展示台灣智慧農機發展實力。

賴清德總統發展智慧機器人產業的願景，行政院已拍板全國第1個機器人產業聚落選定在柳營科技工業區，市長黃偉哲率市府局處主管，聆聽在地業者解說，同時研討如何運用於市政，選定疏濬除草、廳舍巡檢、農舍消毒三項領域進行應用，希望在解決缺工問題的同時，也提升市府勤務執行效率。

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現場體驗操作包括能遠端遙控的割草機器人、能載重達300公斤的搬運機器人、能噴水與藥的噴霧機器人，以及能以紅外線偵測生命體、辨識影像的機器人。這些機具可讓一些市政庶務省力省時，例如割草、除草、物品運送，甚至協助夜間警衛進行樓層巡檢等，都可利用遙控機器人。

養雞場的巡檢機器人，則可透過紅外線儀器偵測雞隻的溫度，來判斷雞瘟或死雞的情況。黃偉哲表示，可將類似技術應用在公共廳舍的維安，協助判別是否有可疑人士出入，確保民眾與市府員工安全，未來市府將與業者進一步合作與研討應用層面。

川介企業總經理吳介天說，公司本業是做鈑金與金屬加工，因受到疫情與關稅影響，所以接受工研院六甲院區輔導，轉型製造智慧農機，例如水霧履帶車，已經在大內區的木瓜田服役，原本老農必須揹著數10公斤的水桶進行噴灑，現在履帶車可載運200公斤以上的水桶，農友只需用遙控器就可在田間進行澆灌，不僅減輕肩上負擔，細緻的水霧也讓木瓜田產量提升，創造青年返鄉務農的誘因。

吳介天表示，在工研院輔導下，智慧農機相關零組件都以台南或本土產品為主，目前已進行到第3代的智慧農機開發，並在日本與台灣同步進行農業場域實證。

水霧履帶車協助田間作業，減輕農夫負重。（台南市府提供）

台南企業與工研院合作研發本土智慧農機。（台南市府提供）

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