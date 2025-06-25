週四高溫飆36度 午後雷陣雨持續到傍晚

週四全台高溫炎熱，西半部午後有雷陣雨。（資料照，記者田裕華攝）

2025/06/25 22:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（26日）各地天氣多為晴到多雲，白天各地天氣穩定，午後西半部及山區易有雷陣雨，西半部地區雨勢可能持續到傍晚，外出建議攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週四東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，南部地區及中部以北山區易有大雨出現，伴隨雷擊及強陣風，且西半部雨勢可能會持續較晚，外出須留意天氣變化。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，週四各地高溫炎熱，白天普遍落在32至35度，大台北、中南部近山區及花蓮局部可達36度以上，且中午前後紫外線偏強，達過量甚至危險等級，戶外活動請加強防曬並多補水。清晨低溫約25至27度，日夜溫差大。離島地區方面，澎湖28至32度、金門27至32度、馬祖27至31度，為晴到多雲天氣。

天氣風險公司指出，週四整體水氣增加。各地白天為晴到多雲，午後雷雨範圍擴大，尤其新北與宜蘭交界、竹苗山區、台南高雄山區及各地近山區，皆可能有較大雨勢。大台北地區與中南部內陸高溫仍可達35度以上，晚間東半部迎風面地區，則轉為多雲並出現短暫降雨。

紫外線方面，週四除台中市為「高量級」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣為「過量級」，其他縣市皆為「危險級」。

空氣品質方面，週四環境風場為東南風至偏東風，中部以北地區污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。根據環境部空品預報，北部空品區達「橘色提醒」等級，敏感族群應減少戶外活動；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區，以及馬祖、金門、澎湖則為「良好」等級。

紫外線方面，週四除台中市為「高量級」外，其餘縣市皆為「過量級」到「危險級」。（擷取自中央氣象署網站）

週四各地高溫普遍落在32至35度，大台北、中南部及花蓮局部地區可能出現36度以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

週四環境風場為東南風至偏東風，北部空品區達「橘色提醒」等級，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區，以及馬祖、金門、澎湖則為「良好」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法