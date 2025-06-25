大冠鷲緊盯蜂鷹青蛇「戰利品」 宜蘭天空上演猛禽追逐片

為了青蛇美食，宜蘭三星鄉上演蜂鷹（右）與大冠鷲空中追逐戰。（圖由翁惠美提供）

2025/06/25 21:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉龍泉公園最近又有二級保育八色鳥築巢育雛，鳥友前往朝聖時意外拍到保育類猛禽蜂鷹與大冠鷲，為了爭奪牠們眼中的青蛇美食，雙方在空中纏鬥追逐，照片PO上網後，資深鳥友也直呼「好有趣的畫面」。

臉書社團拍鳥俱樂部成員翁惠美23日到三星鄉拍鳥，目擊空中出現二隻猛禽追逐，趕緊架起大砲相機拍攝，回家後檢視照片，才知是大冠鷲追逐蜂鷹，當時蜂鷹雙腳抓住1尾青蛇不放。

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根據現場情況推斷，蜂鷹捕獲青蛇後升空翱翔，被超愛吃蛇的大冠鷲發現，大冠鷲為了搶奪美食緊追不捨，但蜂鷹不輕言放棄，上演「你追我跑」戲碼。翁惠美設計成梗圖，在大冠鷲圖像上寫著「那是我的食物…還來」，意指蛇是牠最愛的美食，卻眼睜睜看著蜂鷹抓著揚長而去。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今天（25日）表示，蜂鷹顧名思義以蜂類為主食，偶爾會捕食爬行動物，大冠鷲菜單中則有超過半數是蛇類，當大冠鷲見到蜂鷹腳下有牠愛吃的美食，不免起盜心，但蜂鷹也不是省油的燈，卯足全力飛給對方追，事發瞬間當下，翁惠美抓住時間點猛按快門，拍下台灣鳥界珍貴的畫面。

蜂鷹（右）與大冠鷲纏鬥追逐畫面被製成梗圖。（圖由翁惠美提供）

蜂鷹捕獲青蛇後緊抓不放。（圖由翁惠美提供）

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