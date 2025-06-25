台鐵高雄車站「聽蒸氣」 網友：威力不遜衛武營管風琴

民眾已可清楚看到「聽蒸氣」的樣貌。（記者王榮祥攝）

2025/06/25 20:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站公共藝術「聽蒸氣」近日亮相，儘管圍籬還在，過往民眾已能聽到試音、看到高聳的管風琴，有網友提到這組管風琴共293支音管，只有衛武營的1/30，但爆發起來威力毫不遜色。

高雄車站共規劃6組公共藝術，取名「聽蒸氣」的管風琴作品被安排在下沉圓形廣場正中央，是車站最核心地帶，顯見台鐵對這組作品的期待。

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鐵道局引述作者說明，聽蒸氣直徑約184公分、高620公分，結合了蒸汽火車汽笛獨特性，在雲朵天棚下整點演出，創造高雄火車站的儀式感；雖然蒸汽火車已退役，但伴隨著汽笛和鈴鐺的蒸汽聲，依然是台鐵語言的一部分，即使從未搭乘過蒸氣火車的孩子們，在玩火車遊戲時也會發出「choo choo」的聲音，凸顯大家對火車的記憶。

這件樂器採用蒸汽機煙囪造型，並配有計時音樂，位於地下廣場報時、並象徵著高雄的抵達，車站的標誌性音樂將由致力於詮釋台灣傳統音樂的音樂家柯智豪創作，其中包括將布農族狩獵前的槍砲歌改編成高鐵的鐘聲，未來高雄站的整點鐘聲將連接蒸汽火車的聲景、與對未來的期許。

鐵道局指出，近期正持續規畫公共藝術品，預計7月可完工、8月中旬舉辦結合聲音、燈光與現場演出的開幕音樂會。

高雄車站公共藝術品「聽蒸氣」被安排在下沉廣場中心點。（記者王榮祥攝）

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