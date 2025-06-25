國科會「創新創業激勵計畫」 中科輔導4團隊獲獎

國科會主辦的「創新創業激勵計畫」，中科管理局輔導的「iFlow Lab」團隊拿到「宏碁薪傳獎」，今天獲頒100萬元創業獎金。（中科管理局提供）

2025/06/25 20:15

〔記者陳建志／台中報導〕國科會主辦「創新創業激勵計畫」，中科管理局輔導16組新創團隊表現出色，其中4組成功晉級最終8強，「iFlow Lab」團隊以卓越表現脫穎而出，獲「宏碁薪傳獎」殊榮，並在今天獲頒100萬元創業獎金；另「『鎂』麗救星」、「PHAllow Nature」與｢Unter Aqua」團隊則榮獲「創業潛力獎」，此次優異的成績，突顯中科管理局所輔導新創團隊創新技術與產業潛力。

今天獲頒「宏碁薪傳獎」並拿到100萬元創業獎金的「iFlow Lab」團隊，研發手持可攜式尿流速測量儀，克服傳統固定式時間與空間使用限制，協助患者即時量測並紀錄排尿數據，確實掌握其生理狀態，大幅提升診斷與治療效率，為高齡泌尿照護及基層醫療帶來突破性的檢測應用。

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榮獲「創業潛力獎」的「『鎂』麗救星」團隊，專注於金屬表面處理的環保製程，運用獨家的專有技術及獨家配方進行化成處理，不含「重金屬」，實現高品質、高效率、環境友善的表面處理技術，特別針對於鎂合金材料，提供優於傳統工法的高效防腐蝕解決方案。

「Unter Aqua」團隊則開發水下無人載具系統，採用軟硬體整合方式將聲納系統、視訊系統與RoV自身的感測資料匯集於單一介面，除RoV能自動在水中定錨外，並配合多感測器進行水下3D定位與自動導航（虛擬GPS座標），以助更快及有效之水下檢測。

「PHAllow Nature」團隊專注PHA原料生產與產品開發，藉微生物基因編輯、高細胞密度發酵與無溶劑純化等核心技術，成功開發具630%高延展性的PHA材料，超越現有商品化產品，未來將以國內首家可實現PHA量產為目標。

中科管理局表示，目前已有9家進駐的新創公司，發展成為園區廠商，另有3家成功登錄創櫃板，期待透過完整的輔導機制與資源整合，培育更多具潛力的新創團隊穩健成長，轉化為具競爭力的科學事業，為園區帶來永續且具韌性的創新動能。

國科會主辦的「創新創業激勵計畫」，中科管理局輔導的4組新創團隊勇奪「宏碁薪傳獎」、「創業潛力獎」。（中科管理局提供）

國科會主辦的「創新創業激勵計畫」，「Unter Aqua」團隊開發水下無人載具系統，獲頒「創業潛力獎」。（中科管理局提供）

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