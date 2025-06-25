Xpark歡慶來台5週年 蘇俊賓感謝館方致力海龜救援與復育

桃園副市長蘇俊賓（左3）等人參觀Xpark與桃園市政府共建「海龜保育教育暨救傷中心」。（記者李容萍攝）

2025/06/25 19:49

〔記者李容萍／桃園報導〕日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園中壢青埔開館歡慶5週年，桃園市副市長蘇俊賓今（25）日感謝館方致力於海龜的救援與復育，讓多隻海龜重返大海、重拾生命的延續。

蘇俊賓說，Xpark不僅是水族館，更獲全國首屆ESG「桃金企業獎」，緊扣桃園生態、教育和觀光的企業，除有海龜保育跟救傷中心，桃園珍稀水生植物過去一直苦無培育之處，如今在Xpark，包括「桃園石龍尾」、「異葉石龍尾」等珍稀水生植物能被更多人看見，從中體現Xpark作為融合環境教育、生態保育與觀光體驗的示範場域。未來市府將與Xpark共同打造具在地特色的展示空間，結合學校課程強化環境教育，並深化海岸生態保育與永續倡議推廣。

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Xpark董事長荒川潤也說，Xpark是台灣首座日系都會型水族館，更積極扮演台日文化與觀光交流的橋梁，展現出水族館嶄新的角色定位暨社會責任。Xpark 在展示與運營間不斷創新體驗、推動展示技術革新與沉浸式五感體驗、促進地方生態共生與發展、及公益永續藍圖布局，未來將推動更多具溫度與意義的行動。

桃園副市長蘇俊賓（左3）、Xpark董事長荒川潤（右3）等人出席Xpark 5週年系列活動開跑。（記者李容萍攝）

Xpark開幕5週年，發表新推出融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽。（記者李容萍攝）

Xpark自日本引進技術，讓參觀民眾可以近距離親近海中生物。（記者李容萍攝）

Xpark自日本引進技術，讓參觀民眾可以近距離觀看可愛企鵝。（記者李容萍攝）

Xpark自日本引進技術，讓參觀民眾可以近距離親近海中生物。（記者李容萍攝）

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