大學招生爭議 退休教授林健正：應省思公平制度下的不公平

大學招生爭議頻被揭露，陽明交大退休教授林健正：大學應省思公平制度下的不公平，給予年輕學子更多寬容與理解。（林健正提供）

2025/06/25 19:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕近期因有高中生申請大學的學習歷程遭爆疑造假誤植及學生科展作品取自指導老師爆違反研究倫理，都突顯大學招生各種爭議，陽明交大退休教授林健正針對大學申請及招生提出多次建言，他認為，大學應省思公平制度下的不公平現象，大學應重新檢討各種招生管道的公平性，秉持理解與寬容的態度教導學子。

林健正說，台中高中生科展作品因違反研究倫理遭撤獎，台大醫學系錄取資格面臨重新檢討。台大原堅持繁星計畫「只有面試，不包括書面審查」，不影響該生的錄取資格。但在科教館決議出爐及社會壓力下，台大已改口將召開會議討論該生錄取資格。

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他表示，相較陽明交大因學生「陳述不實」即以「影響考試公平性」為由取消錄取，兩校標準南轅北轍。到底什麼是公平？為什麼只有「被檢舉」的學生才被嚴格檢視？這樣的做法是不是形同鼓勵檢舉濫告？如果真要維護公平，是否應該重新審查所有錄取者的資料？但如果這樣做，又有多少學生經得起同樣標準的檢驗？這種「看運氣」的懲罰機制，真的比所謂的「陳述不實」更公平嗎？

林健正認為，往往握有權力的人在定義什麼叫公平正義，但這些定義真的客觀嗎？還是只是反映了定義者的立場與利益？尤其連學者專家都無法達成共識，卻要求一個高中生承擔起「維護公平性」的重責大任？或讓網友對未成年學生公審，然後形成對決策者的壓力，這樣適合做為實踐社會公平正義的手段嗎？

他指出，大人們企圖用多元升學管道建立結構上的公平性—如繁星計畫照顧偏鄉，申請入學強調多元，分科測驗回歸學科能力。但當真正面對爭議時，同樣性質的問題卻得到截然不同的處分結果：陽明交大一般申請入學嚴處，台大繁星推薦寬容。在嚴處與寬容的拿捏上，反製造類似案例的新不公平。

他提醒大學在面對年輕世代時，應秉持更多理解與寬容的開明態度，而非用絕對的道德紀律加以苛責。如今科博館取消兩項科展獲獎資格，如何做出「公平、合理與適當」的處分，恐怕才是台大煩惱的開始。

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